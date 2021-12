Ученые заявили, что комбинации вакцин могут усилить защиту от COVID-19: результаты исследования

Прививки дают сильную защиту от коронавируса даже при сочетании доз различных вакцин. Наибольший иммунный ответ наблюдается при комбинации мРНК-вакцин.

К такому выводу пришли британские исследователи, сравнившие одобренные в стране препараты с еще семью от разных производителей, пишет The New York Times. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

В частности, специалисты проводили тестирование с вакцинами AstraZeneca и Pfizer&BioNTech, которыми делают прививки в Британии. А также одобренные в других странах - американские Moderna, Johnson&Johnson и Novavax, китайские CoronaVac и Convidecia, немецкий CureVac и французский Valneva.

В исследовании приняли участие 2878 добровольцев, которым прививки сделали препаратами AstraZeneca или Pfizer. В дальнейшем специалисты сравнили их с препаратами, которые использовались в качестве бустеров.

В частности, вместе с двумя вышеуказанными комбинировали Moderna, Novavax и Johnson&Johnson. Или же с двумя уколами раньше нигде не разрешенных вакцин: мРНК-препарата от CureVac и Valneva, изготовленного из инактивированных коронавирусов. Некоторые из добровольцев получили в качестве усиления вакцину против менингита.

Через четыре недели ученые собрали у исследуемых образцы крови и измерили уровень их антител. Также они исследовали иммунные Т-клетки, которые атакуют другие, инфицированные коронавирусом.

В итоге оказалось, что у людей, получивших ревакцинацию против COVID-19, уровень антител и Т-клеток был выше по сравнению с теми, кому вводили вакцину от менингита.

Кроме этого, новое исследование показало, что производимые антитела могут уничтожить коронавирус в начале инфицирования, а Т-клетки в дыхательных путях способны обеспечить защиту.

По данным ученых, большинство бустерных доз, использованных в исследовании, повысили уровень антител до того, который был бы эквивалентным по меньшей мере 90% защиты от коронавирусной инфекции. А мРНК-вакцины Pfizer и Moderna производили гораздо более высокие уровни антител, чем другие препараты.

Исследователи подчеркнули, что пока рано говорить, насколько хорошо будут действовать различные бустерные дозы вакцин против нового варианта коронавируса Омикрон, который имеет мутации, позволяющие ему избегать антител, производимых вакцинами. Однако добавляют, что людям, которые собираются делать дополнительную прививку, вероятнее всего, не стоит беспокоиться о том, препарат какого именно производителя выбирать.

