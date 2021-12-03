Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:02

Автократ Зеленський переріс "зелений тераріум" – Андрій Миселюк

10:07

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

09:00

Особое излучение может убивать Covid-19 и полиовирус — израильские ученые

08:04

Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас

07:03

"Завершить то, что начал". Яценюк хочет снова стать премьером

01:09

Тяжелые случаи заболевания омикрон-штаммом отсутствуют — Bloomberg

20:01

В Україні може з'явитись День борщу: деталі законопроєкту

19:02

Лукашенко заявил, что они с Путиным "родные братья"

18:01

Обнаружена возможная причина тромбоза после вакцинации AstraZenecа

17:02

Макрон обозвал Джонсона "клоуном" – СМИ

16:02

Названо п'ять слів, які найчастіше вживав Зеленський під час послання до Ради

15:00

Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники

14:00

Харві Вайнштейн зі світу азарту. Суд США відновив позов про сексуальні домагання проти грального магната

13:10

Злой одессит: Путин сотряс воздух намёком на "признание" так называемых "ЛНР" и "ДНР"

12:10

ABC News: Алек Болдвін стверджує, що не натискав на спусковий гачок револьвера

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Особое излучение может убивать Covid-19 и полиовирус — израильские ученые

  45   0 03.12.2021, 09:00 | Новости, Общество
Особое излучение может убивать Covid-19 и полиовирус — израильские ученые

Новое исследование ученых из Ариэльского университета показало, что особая форма излучения, известная как миллиметровые волны, может убить 99% коронавируса и полиовирусов на поверхностях в течение 2 секунд.

Эти результаты могут иметь важное значение для быстрой и эффективной дезинфекции.

Об этом сообщает The Jerusalem Post, информирует UAINFO.org.

«Этот тип излучения работает в режиме миллиметровых волн, что означает, что они имеют длину волны около 3 миллиметров.

Просто для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны — около 12 сантиметров», — пояснил профессор Моше Эйнат, соавтор исследования, недавно опубликованного в журнале Environmental Chemistry Letters.

Волны миллиметрового диапазона находят множество применений.

В области медицины предварительные исследования показали, что они могут быть очень эффективными в борьбе с опухолями и уничтожении раковых клеток.

Кроме того, их можно использовать для передачи энергии и электричества без использования проводов, а также в процессе производства уникальных материалов, таких как синтетические алмазы.

После того, как разразилась пандемия коронавируса, Эйнату и его команде пришла в голову идея использовать волны, чтобы убить вирус, и они начали сотрудничество с доктором Габи Гарлитцем, молекулярным биологом.

Не похоже, что эту технологию в настоящее время можно использовать для атаки на вирус в теле человека, «но она может быть очень полезна для помещений, оборудования и всех форм поверхностей, которые должны быть очищены от любых вирусов и коронавируса в частности, отметил Гарлитц, ведущий автор исследования.

По словам Гарлитца, большое преимущество миллиметровых волн заключается в том, что они могут очень быстро дезинфицировать поверхность.

«Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, занимают минуты, а иногда и целый час, и, кроме того, они могут быть токсичными для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным, — подчеркивает он. — С помощью нашей техники мы устранили почти 99,9% вируса за 2 секунды».

Это излучение также очень мягко воздействует на поверхности, не нагревая их и не влияя на них, поэтому его можно использовать на чувствительных поверхностях, таких как электронное оборудование.

Ученые «опробовали ту же технологию в отношении полиовируса и получили аналогичные результаты».

Підписуйся на сторінки UAINFO у FacebookTwitter і YouTube

Перевод

Лента статей

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

НАТО предотвратило российское вторжение в 1980 году. Может ли этот сценарий сработать сегодня? — Atlantic Council

НАТО предотвратило российское вторжение в 1980 году. Может ли этот сценарий сработать сегодня? — Atlantic Council

Европейцы не готовы умереть, защищая Киев от Путина – El País

Европейцы не готовы умереть, защищая Киев от Путина – El País

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (48)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]