Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

На востоке сезон войны.

На российско-украинском пограничье похолодало, но снег пока не покрыл землю. Наш корреспондент сообщает с линии фронта вблизи донецкого аэропорта о гигантском лабиринте траншей, которые своим неизбывным постоянством напоминают обшитые досками и защищенные мешками с песком укрепления времен Первой мировой войны.

Об этом говорится в статье британского издания The Times, информирует UAINFO.org.

Русские разместили вблизи Украины 90 000 военнослужащих. Пограничный переход закрыт. Белорусский диктатор Александр Лукашенко говорит, что, если дело дойдет до войны, белорусские войска будут сражаться вместе с русскими. Похоже, что некоторые его подразделения и части уже включены в российскую организационную структуру.

Пришло время для беспокойства. Руководитель службы внешней разведки Великобритании Ричард Мур называет Москву «критической угрозой».

Собравшиеся в Риге министры иностранных дел стран НАТО пришли к аналогичному выводу. Все выглядит так, будто Владимир Путин сам придумывает многочисленные причины для сохранения сильного натовского присутствия в Европе. Он как будто хочет крикнуть нам: «Забудьте на мгновение про Китай! Я здесь, я готов пойти вперед, моторы ревут, воспринимайте меня всерьез!».

Путин считал, что начавшаяся семь лет назад военная кампания напугает Запад, заставит его закрыть двери альянса для неспокойного новичка и вынудить его дважды подумать, прежде чем расширять НАТО.

Но Украина становится все более привлекательной и сильной, вступает в политическое противостояние с Кремлем и демонстрирует первые признаки экономического подъема, и в такой обстановке ее приближение к вступлению в НАТО становится реальностью. Похоже, что российский президент в скором времени выстрелит себе в ногу.

Конечно, необходимо сказать, что происходящее и то, что вот-вот произойдет, строго говоря, не является подготовкой к войне. Война, начавшаяся в 2014 году с российской аннексии Крыма и с поддержанного Москвой сепаратистского мятежа, никогда не заканчивалась.

Этой войне уже много лет. На сегодня более 14 000 человек погибли, и почти миллион оказался в числе перемещенных лиц. Редкий день обходится без перестрелки. Вопрос в том, не готовится ли Россия начать новое наступление, которое поможет ей добиться некоего территориального урегулирования в свою пользу.

Но зачем Путину окунаться в кровь и грязь военной кампании, которая неизбежно приведет к краху отношений между Востоком и Западом?

В конце концов, политика разжигания пограничных споров и политические махинации сослужили ему добрую службу в странах так называемого Восточного партнерства ЕС: в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдавии, а также в Украине, которые когда-то составляли общее советское пространство.

Их непростая политика в сочетании с российскими диверсиями привели к тому, что ЕС фактически отказался от расширения на восток. Украину можно вечно держать в состоянии неопределенности при помощи финансируемых Россией наемников.

На первый взгляд, дипломатические издержки от отправки огромной армии перевешивают мимолетное удовлетворение от возможности на весь мир протрубить о возврате исконно русских земель.

Есть три возможных причины, по которым Путин все-таки может решиться на полномасштабную войну. Во-первых, он хочет использовать Украину как козырную карту в двустороннем диалоге с Байденом. На посту вице-президента Байден был главным помощником Барака Обамы по Украине, и теперь он тешит себя мыслью о том, что хорошо разбирается в украинской психологии.

Путин знает, что может облапошить Байдена в этом похожем на холодную войну противостоянии, хотя бы потому, что считает жизненно важным, чтобы Украина оставалась «не западной».

Россия может при желании пойти на эскалацию и выйти из нее победительницей. «Они знают, что мы не отправим туда 82-ю воздушно-десантную дивизию, — говорит Сэмюэл Чарап из американского аналитического центра RAND, — и я думаю, они в своих расчетах учитывают все, кроме этого».

Во-вторых, Путина беспокоит изменение соотношения сил с Украиной. Турецкие беспилотники в прошлом году сыграли решающую роль в разгроме поддерживаемой Россией Армении, над которой одержал верх Азербайджан.

Теперь они появились и у Украины, и она уже применяет их в Донбассе. Это еще не коренной перелом, но Путин чувствует приближение большой борьбы за власть и влияние с Турцией (членом НАТО) в Черноморском регионе.

И наконец, для Путина немыслимо существование Украины, у которой независимая внешняя политика. Он готов пойти на риск войны и столкнуться со всеобщим осуждением, чтобы лишить других доступа к исключительной сфере российских интересов, в которую Путин включает Украину.

Если Кремль лишен права голоса в Киеве, то пусть такого права не будет ни у кого. Путин черпает вдохновение в русской народной мудрости. Одна мудрость гласит: «Если у вас нету дома, пожары ему не страшны. Жена не уйдет к другому, если у вас нет жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед».

Таким образом, в своих расчетах по Украине Путин отчасти руководствуется чрезмерной самоуверенностью, отчасти паранойей, отчасти озлобленностью. За захват чужих территорий и разжигание пожара в другой стране его наказывали только санкциями, от которых он зачастую с легкостью уходил.

Для него 2014-й был великолепным годом. Украина сегодня далека от устойчивой демократии, но там гораздо больше гражданских свобод, чем в России. Там ведутся открытые дебаты о социальных болячках, и она настойчиво модернизирует свое государственное управление.

В результате в последние военные годы настроение населения начало меняться. Формируется более прочное национальное самосознание, которое сторонится застойной Путинляндии.

Молодое поколение готово сражаться в окопах, защищая свой суверенитет. Оно заслуживает большей поддержки Запада, который видит в войне в Восточной Европе некое спортивное состязание, но не одну из главных проблем нашего времени.