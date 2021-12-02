На Донеччині 90 гірників шахти "Алмазна" залишаються під землею, очікуючи виплати боргів із зарплати

У Добропіллі Донецької області 90 гірників шахти "Алмазна" ("Добропіллявугілля - видобуток") залишаються під землею, вимагаючи виплатити їм зарплатний борг.

Про це повідомив керівник Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook, інформує UAINFO.org.

"Незалежна профспілка гірників України готує для учасників акції тормозки. На підприємство приїхало керівництво - йдуть перемовини", - написав Волинець.

Волинець повідомив, що до шахтарів "Алмазної" можуть приєднатися працівники "Шахтоуправління "Добропільське".

Напередодні ввечері з Донецької області надійшла інформація про те, що працівники дільниці №2 шахти Алмазна прийняли рішення не підніматися на поверхню та не добувати вугілля, доки їм не виплатять зарплатний борг.

Загальна заборгованість по державному підприємству «Добропіллявугілля - видобуток» перевищує 100 млн грн.

"Вечірні Вісті"