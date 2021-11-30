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Володимир Остапчук вляпався у скандал через гучну вечірку в День пам'яті жертв Голодомору

  5   0 30.11.2021, 10:11 | Новости, Общество
Володимир Остапчук вляпався у скандал через гучну вечірку в День пам'яті жертв Голодомору

Телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, отрапив у скандал через гучну вечірку у Львові у День пам'яті жертв Голодомору.

Відомі блогери гуляли у Будинку вчених на дні народження Олександра Заліско. Фото та відео веселощів вони ділилися в соцмережах. Володимир Остапчук також показав у сторіс, як розважалися на БДСМ-вечірці. Він був ведучим цього дійства. На святкуванні також були присутні Олександр Волошин, Саша Бо, Богдан Шелудяк, Наталі Литвин та інші, інформують Факти.

Щоправда, згодом він видалив фото.

Вечірка блогерів викликала обурення у мережі. Так, львів'янин Володимир Беньо на своїй сторінці у Facebook звернувся до свідомих українців, міжнародних та українських рекламодавців, завдяки яким блогери заробляють непогані гроші. 

«Невелике чтиво, про моральну бідність і духовний кретинізм, людей, яких створили маси. У день пам'яті жертв, закатованих штучно створеним кривавим режимом, Голодоморів в Україні, 1921-22, 1932-33, 1946-47 зробили в об'єкті національної спадщини, за 500 м від пам'ятника, де сотні львів'ян усіма сім'ями одночасно йшли ставити лампадки та свічки пам'яті, - те, за що соромно має бути всім свідомим українцям», - написав Володимир.

 

Користувачі в мережі підтримали його в коментарях, залишаючи повідомлення, що засуджують вечірку.

Володимир Остапчук поки що на інцидент не відреагував. А ось її організатор Заліско виправдався в Інстаграмі. Говорить, що багато років святкує свій день народження.

"Вечірні Вісті"

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