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Бустерную прививку нужно делать уже с пятого месяца после вакцинации – исследование в израильских ученых

  4   0 30.11.2021, 09:00 | Новости, Общество
Бустерную прививку нужно делать уже с пятого месяца после вакцинации – исследование в израильских ученых

Исследование, проведенное в Израиле, показало, как снижается иммунитет к Sars-CoV-2, приобретенный благодаря мРНК-вакцинам.

По данным исследования, в целом иммунная защита остается стабильной в течение первых трех месяцев. Затем, несмотря на вакцинацию, риск заражения постепенно возрастает.

Об этом пишет немецкий журнал Focus, информирует UAINFO.org.

Поскольку с течением времени в крови циркулирует все меньше специфичных для Sars-CoV-2 антител и Т-клеток, иммунной системе требуется больше времени для реакции.

Особенно для быстро размножающегося «дельта»-варианта вируса, этого времени достаточно, чтобы обосноваться в нашем организме.

Но насколько быстро и серьезно снижается иммунная защита?

Это показало исследование из Израиля, в котором ученые под руководством Ариэля Израэля из компании медицинского страхования Leumit проанализировали данные более чем 80 тыс. вакцинированных людей.

Они сравнили, у скольких из участников ПЦР-тест был положительным, несмотря на вакцинацию, и как их количество менялось с увеличением промежутка времени после введения второй дозы вакцины.

«Израиль был в числе первых стран, которые провели масштабную кампанию по вакцинации», — объясняют исследователи.

Благодаря использованию мРНК-вакцины от BioNTech/Pfizer уже на ранних этапах была достигнута очень широкая иммунизация населения. В то же время, однако, Израиль стал одной из первых стран, где число случаев заболевания коронавирусом вновь стало расти, несмотря на вакцинацию — уже в июне 2021 года заболеваемость там начала увеличиваться.

Поэтому команда ученых изучила, как это связано со снижением иммунной защиты.

Результат: в первые три месяца после второй прививки доля заражений коронавирусом составила около 1,3%. Поскольку некоторые участники проходили плановое тестирование, эти положительные случаи также включали многие случаи бессимптомного течения заболевания.

Однако на четвертом месяце уровень заражения начал ощутимо расти: число положительных тестов уже достигло 2,4% — то есть увеличилось почти в два раза. В пятый месяц доля заражений выросла до 4,6%.

Затем, начиная с пятого месяца, защита стала снижаться еще более заметно: в период от 150 до 179 дней после второй прививки уровень заражений составил 10,3%; через более чем 180 дней он вырос до 15,5%».

Эти результаты подтверждают, что иммунитет к Sars-CoV-2, полученный благодаря вакцинации мРНК-вакциной, начинает постепенно снижаться примерно с третьего месяца.

Через шесть месяцев риск заражения, несмотря на вакцинацию, составляет уже целых 15%. Однако в исследовании изучалась только частота заражения, но не то, насколько тяжелыми были симптомы Covid-19 при этих повторных заражениях и проявлялись ли они вообще у участников.

Однако, по мнению исследователей, эти результаты подчеркивают, что целесообразно проводить ревакцинацию начиная примерно с пятого месяца — хотя бы для того, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса.

Потому что даже если заразившиеся несмотря на вакцинацию люди не заболевают сами, они могут передать вирус другим.

Перевод - Экономика от пророка

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