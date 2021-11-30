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В Україні за минулу добу виявили 10 554 випадки коронавірусу

  45   0 30.11.2021, 08:33 | Новости, Общество
В Україні за минулу добу виявили 10 554 випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу, 29 листопада, виявили 10 554 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

"За добу 29 листопада в Україні зафіксовано 10 554 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 846, медпрацівників - 197)", - зазначається у повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано - 1 749 осіб; летальних випадків - 561; одужало - 25 318 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 438 381 особа; одужало - 2 946 032 особи; летальних випадків - 85 975; проведено ПЛР-тестувань - 15 869 089.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 391 656 людей, з них отримали першу дозу - 13 391 654 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 122 635 людей. Загалом проведено 24 514 289 щеплень.

Минулої доби в Україні 226 059 людей вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 71 124 людини, повністю імунізовані - 154 935 людей.

Як повідомляв Укрінформ, за добу 28 листопада в Україні було зафіксовано 5 804 випадки COVID-19 (з них дітей - 530, медпрацівників - 72).

"Вечірні Вісті"

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