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Pfizer адаптирует свою вакцину к штамму Омикрон

  1   0 29.11.2021, 05:12 | Новости, Общество
Pfizer адаптирует свою вакцину к штамму Омикрон

В течение следующих 2-3 недель ученые будут собирать всю информацию о штамме "Омикрон", в ЕС тем временем планируют активизировать вакцинацию и санитарные мероприятия.

Компания Pfizer сможет адаптировать свою вакцину к новому COVID-штамму Омикрон, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Риге.

"Мы убеждены, что для того, чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно нам нужны правильные информационные и аналитические возможности во всем ЕС. И поэтому ЕС нужен собственный Совместный центр по анализу ситуации", - заявила президент Еврокомиссии.

Также Урсула фон дер Ляйен отметила, что в течение следующих 2-3 недель ученые будут собирать всю информацию о штамме Омикрон, однако тем временем Европа должна активизировать вакцинацию и санитарные мероприятия. 

Если опасность вируса будет доказана - Pfizer адаптирует свой препарат к новому штамму в течение 100 дней.

korrespondent.net

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