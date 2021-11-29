Названы противовоспалительные продукты для людей с артритом

Важно не допустить хронического воспаления.

Воспаление - это естественная реакция иммунной системы на раздражители. Оно может быть острым или хроническим, сообщает 24 Канал.

Вторая форма воспаления более опасная, ведь именно она приносит немало вреда организму. Обо всех опасностях и способах борьбы читайте далее в нашем материале.

Хроническое воспаление может быть очень длительным. Оно часто беспокоит на протяжении многих лет и беспощадно влияет на организм. Острое воспаление обычно точечно поражает определенные части тела, а хроническое - отрицательно влияет на весь организм. Этот процесс медленный и не имеет четких симптомов.

Обычно наиболее распространенными признаками хронического воспаления являются:

- постоянная усталость;

- апатия;

- избыточный вес;

- изменение эмоционального фона;

- снижение жизненного тонуса;

- ухудшения качества кожи.

После этого симптомы начинают проявляться в определенных органах. Быстрее появляются кожные воспалительные заболевания (дерматит, псориаз), слизистые (гастрит, колит) и заболевания суставов (артрит).

Как бороться с воспалением

Этот процесс можно остановить благодаря некоторым продуктам, которые следует включить в рацион. К таким «спасителям» от воспаления относят:

- куркуму;

- свеклу;

- дикую рыбу;

- малину;

- грейпфрут;

- листовую зелень;

- зеленый чай, матча, туласи;

- ферментированные овощи;

- чеснок;

- грибы шиитаке.

Однако только этих продуктов будет мало, стоит комплексно подойти к лечению и изменить рацион, исключив вредную пищу.