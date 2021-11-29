Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

05:12

Pfizer адаптирует свою вакцину к штамму Омикрон

04:13

Андре Тан рассказал, каким вещам не место в гардеробе

03:05

В Киеве транспорту запрещено выходить на маршруты без отопления

02:06

Томас Мюллер: Левандовски должен выиграть Золотой мяч

01:07

Диетолог рассказал, как снизить уровень холестерина после 40

00:08

Известны подробности про Kia Niro нового поколения

23:03

В Киеве завелся вор, который громит аптекиВ Киеве завелся вор, который громит аптеки

22:04

Япония разработает многоразовую ракету-носитель

21:32

Аллегри: Давление на "Ювентус" снизится, когда мы станем реалистами

21:05

Германия призывает США не вводить санкции против "Северного потока-2", - Axios

20:33

В Австралии женщина подожгла гостиницу, в которой сидела на карантине

20:08

На Одесчине пятилетний мальчик погиб в ДТП

19:37

Клопп назвал игрока, чей трансфер в "Ливерпуль" он считает "идеальным"

19:07

Кулеба рассказал, что мешает Украине вступить в НАТО

18:35

В ООС назвали условие, при котором открывают огонь на Донбассе

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Андре Тан рассказал, каким вещам не место в гардеробе

  8   0 29.11.2021, 04:13 | Новости, Культура
Андре Тан рассказал, каким вещам не место в гардеробе

Не стоит хранить лишние вещи в гардеробе.

Знаменитый украинский модельер и fashion-эксперт Андре Тан поделился со своими подписчиками полезными советами по стилю. Он рассказал, каких вещей в гардеробе лучше избежать, чтобы не создать старомодный аутфит, передает 24 Канал.

Советами Андре Тана пользуются тысячи украинских модниц и звезд шоу-бизнеса. Традиционно на своей инстаграм-странице дизайнер делится своими фешн-убеждениями.

Дизайнер привел примеры 5 критериев по которым нужно срочно избавиться от вещей в гардеробе и которые могут легко испортить ваш образ.

«Еще понадобится»

«Вещь уже 100% отслужила свое, но вам ее жалко выбросить из-за воспоминаний, связанных с ней? Даже не задумывайтесь! Жаль вам должно быть только себя, если вас в этом кто-то увидит на улице», - отметил дизайнер.

Клон в шкафу

Дизайнер говорит, что в гардеробе есть место нескольким базовым вещам: несколько белых футболок и две пары черных брюк. Но если это, например, четыре платья одинакового фасона с однотипным рисунком, то следует оставить только одну вещь, отказавшись от других.

Дело былой славы

«Если вы купили в ажиотаже вещь из дизайнерской коллекции года 2-3 назад и надели ее всего несколько раз, то будьте уверены: ее время прошло. Во-первых, это уже не модно, а во-вторых, вам, скорее всего, не с чем будет ее носить», - аргументировал Андре Тан.

«Еще один раз схожу за молоком»

Андре Тан говорит, что нечего хранить потертую и плохую обувь. Даже если вы ее оставили для обычных походов в магазин, лучше купите себе достойную обувь, в которой вам не будет стыдно, ведь на старую обувь все будут обращать внимание, она сразу портит весь ваш образ.

Практическая, но неинтересная

«Допустим, у вас есть какая-то очень практичная вещь, подходящая под половину гардероба, но совсем не приносящая вам радости. Она неяркая, неинтересная и вообще никакая. Расставайтесь с ней! Лучше сходите лишний раз на шопинг и купите что-то такое же практичное, но в вашем стиле», - заявил дизайнер.

Фото TV.UA

Лента статей

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (656)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]