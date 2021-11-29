В Киеве транспорту запрещено выходить на маршруты без отопления

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мерах в Киеве в эпидемические сезоны 2021 и 2022 годов. Запрещена работа общественного транспорта без отопления.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Согласно документу, Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан обеспечить:

- недопущение выхода общественного транспорта на маршруты с неисправной отопительной системой;

- организацию влажной уборки пассажирского транспорта после окончания рабочей смены.