Томас Мюллер: Левандовски должен выиграть Золотой мяч

Немец оказывает поддержку своему партнеру по команде.

Атакующий хавбек "Баварии" Томас Мюллер считает, что его партнер по клубу Роберт Левандовски должен получить Золотой мяч в этом году.

"Левандовски должен выиграть. Точка. Он полностью заслужил приз. Конечно, в Испании скажут, что Бензема тоже был хорош. Но Леви выиграл все трофеи с "Баварией", а потом вручение приза отменили. Но Левандовски не остановился, и в этом сезоне он побил бомбардирский рекорд в Германии.

Посмотрите, что он делает со сборной Польши - это же еще сложнее, чем игра в настоящем топ-клубе. Я должен сказать, что ни один игрок мира не выступил лучше на индивидуальном уровне.

Левандовски должен получить Золотой мяч", - заявил Мюллер в интервью Bayern & Germany.

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