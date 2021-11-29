Джошуа назвал условие, при котором он готов отказаться от реванша против Усика

Британец намерен хорошо подзаработать.

Экс-чемпион Энтони Джошуа рассказал, готов ли он отказаться от реванша с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

"Я думаю, люди понимают, что не нужно связываться со мной насчет этой ерунды. Мне кажется, люди знают, что не стоит выходить на меня с этой фигней. Возможно, моей команде что-то говорили, но, думаю, они понимают, что не стоит предлагать мне это в данный момент.

Скажу, как есть: на этом этапе моей карьеры главное - не деньги, а уважение. Вам нужно посмотреть на то, чего я хочу в этой игре. Уважение стоит на первом месте. Я могу вам не нравиться, но вы будете меня уважать.

Я желаю, чтобы меня запомнили как олдскульного бойца - человека, который готов драться со всеми в супертяжелом весе. Поэтому я по сей день хочу сражаться с любым соперником. Я думаю, что это будет частью моего наследия.

Что касается отступных, я не знаю, сочетается ли это с моими моральными принципами. Но, честно говоря, я также хочу, чтобы меня знали как одного из самых умных бизнесменов.

Если деньги будут правильными, нам придется рассмотреть предложение. Но уважение для меня намного ценнее, нежели деньги. Так что сразу идет уважение, потом - моя репутация после ухода из супертяжелого веса, а на третьем месте - реноме самого умного бизнесмена", - сказал Джошуа в интервью iFL TV.

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