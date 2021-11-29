Диетолог рассказал, как снизить уровень холестерина после 40

Как обойтись без таблеток и дорогого лечения.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Меган Мешер-Кокс констатировала, что зачастую ухудшение состояния здоровья после 40-50 лет связано с зашкаливающим уровне холестерина из-за неправильного питания и хроническим стрессом. При этом, по ее словам, каждому под силу контролировать как уровень стресса, так и уровень «плохого» холестерина в крови. И это позволит значительно улучшить здоровье и комфорт жизни без таблеток и дорогостоящего лечения. Следом она дала рекомендации, как это достичь, передает mk.

Прежде всего, отметила Мешер-Кокс, чтобы чувствовать себя в форме в этом возрасте важно регулярно практиковать физические нагрузки. При этом не обязательно речь должна идти о поседении тренажерных залов. Можно начать просто с интенсивной ежедневной ходьбы в течение часа.

Чтобы уменьшить долю «плохого» холестерина в организме, нужно включить в рацион достаточное количество овощей и фркутов.

«Регулярное употребление овощей и фруктов действительно может уберечь вас от хронических заболеваний», - говорит специалист.

По ее словам, фрукты рекомендуется включить в свой завтрак. А овощи - в качестве гарнира к горячим блюдам на обед и ужин. Это не только поможет контролировать холестерин, подчеркивает Мешер-Кокс, но и будет профилактикой диабета, высокого артериального давления и сердечно-сосудистых заболеваний.