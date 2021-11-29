Известны подробности про Kia Niro нового поколения

В Сеуле на выставке Seoul Mobility Show-2021 компания Kia раскрыла некоторые подробности про субкомпактный кроссовер Kia Niro нового, второго, поколения. Его продажи начнутся в 2022 году.

Kia Niro второго поколения южнокорейский автогигант тестирует с 2020 года. Ожидается, что эта новинка будет похожа на концепт HabaNiro, показанный публике еще в 2019 году. В частности, у них одинаковая широкая задняя стойка и двухцветный кузов.

Новый Niro разработан в соответствии с новой корпоративной философией дизайна Opposites United компании Kia. Передняя часть выполнена в стиле «лицо тигра» с коренным образом измененными фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями. Также обращают на себя внимание светодиодные задние фонари.

Салон кроссовера тоже подвергся серьезным изменениям. Широко используются цифровые технологии, есть разнообразные системы коммуникации, безопасности и помощи водителю. В обивке салона используются (частично) экологические материалы.

Кроссовер получил новый режим «движение по зеленой зоне». Его нужно включать в жилых районах, возле школ и больниц. При таком режиме автомобиль двигается только на электротяге. Водитель может включить в «зеленую зону» любое место на свое усмотрение.

Kia начнет продавать Kia Niro второго поколения в 2022 году. Цены еще не объявлены.

autonews.ua