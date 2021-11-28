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Названы самые полезные крупы для людей с диабетом

  16   0 28.11.2021, 06:11 | Новости, Общество
Названы самые полезные крупы для людей с диабетом

Продуманное питание позволяет пациентам предотвратить серьезные осложнения диабета: слепоты, ампутаций, инфаркта, инсульта.

Для людей с сахарным диабетом сбалансированное питание является необходимым условием достижения цели лечения - показателя гликированного гемоглобина ≤ 7% и компенсации СД. Поэтому медики советуют выбирать цельнозерновые крупы - они насыщают организм энергией и являются источником необходимых для организма пищевых волокон, витаминов и микроэлементов, передает greenpost.ua.

Людям с диабетом рекомендуется употребление круп с низким и средним гликемическим индексом (ГИ). Такие продукты медленно расщепляются в желудочно-кишечном тракте, соответственно сахар в крови постепенно повышается. Это позволяет пациентам контролировать свое состояние и избежать устойчивого повышения уровня глюкозы крови, что может стать причиной серьезных осложнений диабета: слепоты, ампутаций, инфаркта, инсульта.

Итак, какие крупы людям с сахарным диабетом следует положить в свою продуктовую корзину:   

 

- жемчужную крупу (ГИ: 20-30) - она содержит мало калорий, улучшает зрение, нормализует работу желудочно-кишечного тракта и снижает холестерин;

- черный дикий рис (ГИ: 35) - содержит большое количество клетчатки, аминокислот, витамины E и В, железо и магний;

- ячную (ГИ: 35) - замедляет усвоение углеводов, содержит клетчатку и аминокислоты;

- булгур (ГИ: 35-45) - ускоряет обмен веществ, содержит фолиевую кислоту, витамины А, В5 и В1;

- пшеничную (ГИ: 40-50) - нормализует работу кишечника;

- овсяную (ГИ: 40-50) - очищает сосуды и приводит в норму уровень холестерина.

При этом следует ограничить потребление до нескольких раз в неделю круп со средним гликемическим индексом - гречихи (ГИ: 50-55) и бурого риса (ГИ: 50-55), а также совсем исключить из рациона манную крупу (ГИ: 80-85) , кукурузную (ГИ: 70-75) и белый шлифованный рис (ГИ: 70).

«Однако помните, что гликемический индекс зависит от способа приготовления крупы: чем более густая каша, тем ниже ее индекс, разваренные каши имеют больший гликемический индекс», - говорится в сообщении.

 

 

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