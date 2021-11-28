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Миочич рассказал, когда задумается о завершении карьеры

  2   0 28.11.2021, 07:10 | Новости, Спорт
Миочич рассказал, когда задумается о завершении карьеры

Экс-чемпион нацелен на возвращение титула.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич поделился мыслями по поводу возможного завершения карьеры.

По словам 39-летнего бойца, он планирует заниматься любимым делом, пока это ему будет приносить удовольствие. Кроме того, он хочет вернуть чемпионский титул перед уходом из спорта.

"Я все еще чувствую себя хорошо, это то, что для меня важно. Пока я чувствую себя хорошо и получаю удовольствие от спорта, я буду продолжать этим заниматься. Это когда-нибудь закончится, без вопросов, но я просто не знаю когда.

Я буду драться с кем угодно, как я всегда говорю. Тем не менее я действительно хочу трилогию с Нганну. Этот титул был моим. Я хочу его вернуть. Надеюсь, мы это сделаем в 2022 году", - приводит слова Миочича MMA News.

Фото Getty Images

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