Пять способов снизить риск нарушения сердечного ритма

Алкоголь может вызвать длительную аритмию.

Новое исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско, проверяющее возможные причины распространенных сердечных заболеваний, включая употребление кофеина, систематическое недосыпание и сон на левой стороне, показало, что только употребление алкоголя связано с большим количеством эпизодов сердечной аритмии, передают ТСН.

Авторы нового эксперимента заключают, что люди могут снизить риск фибрилляции предсердий (ФП) - нарушения сердечного ритма, избегая определенных триггеров, мощнейшим из которых является алкоголь.

Исследование опубликовано в JAMA Cardiology и было представлено 14 ноября 2021 на ежегодных научных сессиях Американской кардиологической ассоциации.

«Хотя кофеин был наиболее часто выбранным триггером для тестирования, мы не нашли никаких доказательств краткосрочной связи между потреблением кофеина и фибрилляцией предсердий. Напротив, потребление алкоголя наиболее постоянно демонстрировало повышенный риск фибрилляции», - говорится в источнике.

В эксперименте приняли участие около 450 человек, более 200 из которых - мужчины.

Участники рандомизированного клинического исследования использовали мобильное устройство для записи электрокардиограммы вместе с приложением для телефона, чтобы регистрировать потенциальные причины фибрилляции предсердий (ФП):

- употребление алкоголя и кофеина;

- сон на левом боку или недосыпание;

- употребление большого количества пищи;

- соблюдение конкретной диеты;

- занятие физическими упражнениями и другое, что, по их мнению, имеет отношение к ФП.

Новое исследование продемонстрировало, что употребление алкоголя было единственным триггером, постоянно приводившим к значительно большему количеству сообщали о себе эпизодов ФП.

«Это исследование с помощью мобильного приложения проложит путь многим медикам и пациентам для проведения подобных персонализированных экспериментов», - заявили ученые.