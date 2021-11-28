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Хирн настаивает на проведении боя Фьюри с Уайтом

  15   0 28.11.2021, 02:06 | Новости, Спорт
Хирн настаивает на проведении боя Фьюри с Уайтом

Промоутер уверен, что его клиент станет обязательным претендентом.

Промоутер британского боксера Диллиана Уайта Эдди Хирн заявил, что намерен добиваться проведения боя между его клиентом и обладателем пояса WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

Ранее Всемирный боксерский совет разрешил своему чемпиону провести добровольную защиту титула, но представитель Уайта уверен, что именно его подопечный должен быть обязательным претендентом.

"Мы будем действовать агрессивно, чтобы убедиться, что получим то, чего заслуживаем. Включая справедливое распределение доходов от боя. Условия, которые они выдвигают в настоящий момент, неприемлемые.

Сейчас Уайта не признали обязательным претендентом. Поэтому мы обязательно пройдем через весь этот процесс, чтобы изменить ситуацию.

Фьюри позволили провести добровольную защиту, но я не думаю, что это допустимо. Многое происходит за кулисами судебного зала, но мы будем настаивать на своем и не позволим этому случиться. Посмотрим, что произойдет", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Фото Getty Images

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