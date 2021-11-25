Сьогодні, 25 листопада 2021 року, помер колишній мер Києва Олександр Омельченко. Раніше його госпіталізували з коронавірусом, він має значну поразку легень.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко, інформує UAINFO.org.

"Сьогодні не стало Олександра Омельченка. Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради", - наголосив він та висловив співчуття рідним та близьким колишнього мера.

Омельченко очолював КМДА з 8 серпня 1996 по 20 квітня 2006, також перебував на посаді голови Київської міської ради з 30 квітня 1998 по 30 травня 1999 року.

Київський міський голова з 30 травня 1999 по 14 квітня 2006 року. Колишній народний депутат України.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Омельченко заразився коронавірусом і у тяжкому стані був госпіталізований з ураженням легень.

UAINFO