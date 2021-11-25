Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:49

Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко

15:01

Комаровский: Почему после вакцинации может развиваться тромбоз или миокардит?

14:03

Байдену видалили "потенційно передракове утворення": як зараз почувається президент США

13:09

Блогер покончила с собой в прямом эфире, а ее прах украли для "свадьбы призраков"

12:00

Сенаторы США предлагают увеличить военную помощь Украине – Politico

11:01

Вчені виявили новий COVID-штам із 32 мутаціями

10:00

В Кремле назвали условие нападения на Украину

09:00

Юрий Романенко: Заявление "Слуг" о том, что они перестанут ходить на ахметовские каналы – это самокастрация

08:10

Брітні Спірс поділилася фото "сумного" кота Степана з України

07:03

Водень для Європи: як Україна допоможе Заходу злізти з "газової голки" Росії

23:50

Нова коаліція в Німеччині вимагає від РФ припинити війну на Донбасі та повернути Крим

22:45

Коронавирус: когда и где высок риск заразиться коронавирусом?

20:00

Учасниця популярного українського шоу назвала Росію "своєю країною"

19:02

Француз, который мечтает стать "черным инопланетянином", ампутировал себе пальцы, кончик носа и уши

18:00

Киану Ривз рассказал, что женат на Вайноне Райдер 29 лет

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко

  18   0 25.11.2021, 15:49 | Новости, Общество
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко

Сьогодні, 25 листопада 2021 року, помер колишній мер Києва Олександр Омельченко. Раніше його госпіталізували з коронавірусом, він має значну поразку легень.

Про це повідомляє  мер Києва Віталій Кличко, інформує UAINFO.org.

"Сьогодні не стало Олександра Омельченка. Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради", - наголосив він та висловив співчуття рідним та близьким колишнього мера.

 

Омельченко очолював КМДА з 8 серпня 1996 по 20 квітня 2006, також перебував на посаді голови Київської міської ради з 30 квітня 1998 по 30 травня 1999 року.

Київський міський голова з 30 травня 1999 по 14 квітня 2006 року. Колишній народний депутат України.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Омельченко заразився коронавірусом і у тяжкому стані був госпіталізований з ураженням легень. 

UAINFO

 

Лента статей

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

The New York Times: США предупреждают союзников о возможном вторжении РФ на фоне скопления войск возле Украины

The New York Times: США предупреждают союзников о возможном вторжении РФ на фоне скопления войск возле Украины

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (556)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]