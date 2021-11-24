Коронавирус: когда и где высок риск заразиться коронавирусом?

Уже давно известно: заразиться ковидом в помещении легче, чем на улице. При этом уровень риска определяется разными факторами. Но и на воздухе тоже не стоит забывать о мерах предосторожности.

Об этом говорится в публикации Deutsche Welle, информирует UAINFO.org.

Есть несколько правил борьбы с ковидом, которые мы все уже давно выучили — или по меньшей мере нам так кажется. Самые простые из них: мыть руки и по возможности не подходить близко друг к другу.

Также хорошо известно — когда речь идет о риске заразиться «короной» от окружающих, действует противопоставление: «на улице — хорошо, в закрытом помещении — плохо». Но в действительности все не так однозначно. Так что попробуем разобраться: где опасность заразиться особенно высока?

Риск заражения зависит от ряда факторов

Один из основных путей передачи инфекции — через аэрозольные капли. Это мелкие рассеянные в воздухе частицы, которые инфицированный человек выделяет, например, при дыхании, разговоре или кашле.

Что здесь важно: риск передачи вируса действительно выше в закрытых помещениях. Исследование, проведенное в Японии весной 2020 года, в котором изучались 110 случаев заболевания COVID-19 и пути их передачи, показало: вероятность того, что первый пациент передал вирус в закрытом помещении, была в 18,7 раза выше, чем на открытом воздухе.

Однако на распространение вируса в помещениях могут влиять различные факторы. В немецком Институте химии имени Макса Планка разработали калькулятор, который позволяет по ряду параметров определить уровень риска заражения SARS-CoV-2, если кто-то в помещении инфицирован.

Немаловажными факторами, например, считается то, насколько громко говорит зараженный человек, насколько активно он участвует в разговоре, хорошо ли проветривается помещение и некоторые другие.

Расчеты основаны на исследовании, которое было опубликовано в «Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения» и посвящено передаче коронавируса воздушно-капельным путем и риску заражения.

Главное — не петь

Чуть ли ни самая большая опасность заразиться — на репетиции хора. Чем громче поет человек, тем выше концентрация производимых им аэрозольных капель. Кроме того, при громком пении капли разлетаются дальше, чем при простом дыхании или относительно тихом разговоре.

Избежать этого риска не так уж и сложно — просто придется избегать хорового пения. Но как быть со школьными уроками, когда ученики вынуждены находиться в одном классе?

Властям очень не хочется снова закрывать школы, но, чтобы удерживать риск заражения на низком уровне, необходимо учитывать несколько моментов.

Во-первых: если кто-то из находящихся в помещении людей инфицирован, то в классе, заполненном детьми, вероятность заболеть выше, чем в офисе, где работают взрослые.

Дело в том, что среди детей меньше процент прошедших полную вакцинацию. А кроме того, школьные помещения хуже проветриваются — особенно зимой может оказаться невозможным открывать окна раз в час, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха. Дорогостоящих же систем очистки воздуха в школах, как правило, нет.

Волшебные маски

Есть одна мера, которая значительно снижает риск заражения коронавирусом как в классе, так и в офисе или любом другом помещении — это ношение масок.

Использование масок FFP2 (этот тип аналогичен другим международным стандартам N95, KN95 и P2) может снизить опасность заразиться в 20 раз, а более современные маски FFP3 — даже в 100 раз, рассказал Ульрих Пёшль (Ulrich Pöschl), глава отдела многофазной химии Института химии имени Макса Планка в Майнце.

«Я бы рекомендовал использовать маски в закрытых помещениях, когда люди общаются с посторонними, не членами их семей», — говорит Пёшль, добавляя, что, по его мнению, «маски должны носить все».

Это, конечно, не отменяет других требований. Соблюдение социальной дистанции, хорошая вентиляция и отказ от пения — все это помогает снизить риск заражения, даже если все носят маски.

Нахождение на улице не освобождает от мер предосторожности

Теперь вернемся к нашему изначальному вопросу: насколько высок риск заражения, когда мы на улице? Конечно, он ниже, чем в помещении (но, впрочем, он возрастает, если под открытым небом проводится репетиция хора!). Однако это не значит, что мы должны пренебрегать всеми предосторожностями.

«Носить маски полезно и на открытом воздухе, если вы находитесь рядом с другими людьми, — подчеркивает Пёшль. — На расстоянии 1-2 метров также существует риск заражения воздушно-капельной инфекцией.

Крупные капли, которые мы все выдыхаем, могут попасть на других людей и на улице. И одна-единственная такая капелька размером около одного миллиметра может с очень высокой вероятностью привести к инфекции, если ее выдохнул инфицированный человек».

Так что если вы планируете пойти на рождественский рынок, не оставляйте маску дома только потому, что рынок находится на улице.

Использование масок снижает риск заражения коронавирусом не только в закрытых помещениях. Но, по словам Ульриха Пёшля, «носить маску в помещении еще важнее».