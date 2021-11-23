Українців попередили про загрозу нової хвилі коронавірусу: коли очікується

Україні на початку 2022-го загрожує нова хвиля COVID-19, попередили в KSE / ілюстративне фото УНІАН, Сергій Чузавков

Нова хвиля коронавірусу COVID-19 в Україні очікується на початку наступного року.

Захворюваність може почати зростати у січні, розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час онлайн-брифінгу, інформує УНІАН.

За його словами, зростання кількості хворих на коронавірус можна точно очікувати з січня, якщо не буде запроваджено жорсткий карантин.

"Ми очікуємо на початок зростання захворюваності на COVID-19 у наступну хвилю вже від початку 2022 року...", - заявив експерт.

Нагадаємо, у березні 2020 року розпочалася пандемія коронавірусу, у цьому ж місяці влада України вирішила запровадити карантин. В Україні було кілька хвиль COVID-19, остання розпочалася восени цього року.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 22 листопада заявив, що Україні вдалося пройти пік захворюваності найтяжчої хвилі коронавірусу.

Чиновник також підкреслив, що ще рано розслаблятися і, зокрема, потрібно збільшувати кількість вакцинованих українців.

УНІАН