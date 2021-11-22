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Медики доказали пользу кофе для профилактики инсульта и деменции

  5   0 22.11.2021, 01:07 | Новости, Общество
Медики доказали пользу кофе для профилактики инсульта и деменции

Кофе и чай хорошо влияют на здоровье. Однако не стоит пить больше 2-3 чашек в день.

Ученые обнаружили, что кофе и чай способны положительно влиять на здоровье людей и будут своеобразной профилактикой инсульта и постинсультного состояния. Достаточно выпивать всего несколько чашек этих напитков ежедневно, передает 24 Канал.

Детали работы

В исследовании приняли участие 365 тысяч человек в возрасте от 50 до 74 лет, за которыми наблюдали в среднем 10 - 12 лет. Добровольцы заполняли подробные анкеты, которые включали вопросы относительно потребления чая и кофе. Анализ этих данных выявил корреляцию между этими напитками и сниженными рисками инсульта и постинсультной деменции.

Внимание! Оба напитка могут защитить от инсульта и постинсультной деменции. Для профилактики ученые рекомендовали выпивать несколько чашек в день.

Ученые выяснили, что чай и кофе вместе и отдельно связаны со сниженным риском обоих состояний.

Подробно о результатах исследования

- Оказалось, что 2 - 3 чашки кофе или 3 - 5 чашек чая в день или их комбинация из 4 - 6 чашек обеспечивали самые низкие риски инсульта и деменции.

- Наименьшее количество - 2 - 3 чашки в день - снижали риски примерно на 30%.

Важно добавить, что во время исследования учитывали также дополнительные факторы риска - пол, возраст, расу, индекс массы тела, уровень дохода, физическую активность, статус курения, потребление алкоголя, анамнез и показатели лабораторных тестов о состоянии сердечно-сосудистой системы.

Перспектива открытия

Пока авторы не могут утверждать, что обнаружили четкую причинно-следственную связь, однако их выводы следует учитывать в планировании профилактики инсульта и деменции.

Также предварительно ученые Института научной информации о кофе опубликовали данные о том, что кофе снижает риски развития болезни Альцгеймера и Паркинсона, в частности этот эффект наиболее заметным был у мужчин.

 

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