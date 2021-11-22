В США назвали лучший автомобиль года

Журнал Motor Trend выбрал лучшие автомобиль, кроссовер и пикап 2022 года. Результаты оказались довольно неожиданными.
Определены победители премии Car of the Year (автомобиль года) в США. Список лауреатов опубликовал американский журнал Motor Trend, который и является организатором премии, передает Фокус.
Лучший автомобиль 2022 года по версии Motor Trend - новейший электрокар Lucid Air, недавно поступивший в производство. Он впечатляет, прежде всего, огромным запасом хода в 830 км. Кроме того, отметили набор инновационных технологий в электромобили. Его конкурентами были:
- Honda Civic.
- Hyundai Elantra.
- Mercedes-Benz S-Class и EQS.
- Toyota GR 86.
- Porsche Taycan.
Кроссовером года в Motor Trend назвали Genesis GV70. Премиальная модель от Hyundai привлекла жюри хорошим сочетанием цены и качества, а также богатой комплектацией. Южнокорейская модель опередила:
- Ford Bronco и Bronco Sport.
- Ford Mustang Mach-E.
- Jeep Grand Cherokee L и Grand Wagoneer.
- Jeep Wrangler.
- Kia Sorento.
- Volkswagen ID.4.
А среди пикапов победителем стал могучий 700-сильный Ram 1500 TRX. Он разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 с и является самым быстрым серийным пикапом в мире на данный момент. Соперниками Ram 1500 TRX были:
- Ford Super Duty.
- Jeep Gladiator.
- Nissan Frontier и Titan.
Конкурс Car of the Year в Motor Trend проводят с 1949 года и он считается одним из самых авторитетных в мире. Журналисты издания оценивают авто по шести критериям:
- Дизайн.
- Техническая составляющая.
- Экономичность.
- Безопасность.
- Стоимость.
- Соответствие автомобиля его основной функции.