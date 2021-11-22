В США назвали лучший автомобиль года

Журнал Motor Trend выбрал лучшие автомобиль, кроссовер и пикап 2022 года. Результаты оказались довольно неожиданными.

Определены победители премии Car of the Year (автомобиль года) в США. Список лауреатов опубликовал американский журнал Motor Trend, который и является организатором премии, передает Фокус.

Лучший автомобиль 2022 года по версии Motor Trend - новейший электрокар Lucid Air, недавно поступивший в производство. Он впечатляет, прежде всего, огромным запасом хода в 830 км. Кроме того, отметили набор инновационных технологий в электромобили. Его конкурентами были:

- Honda Civic.

- Hyundai Elantra.

- Mercedes-Benz S-Class и EQS.

- Toyota GR 86.

- Porsche Taycan.

Кроссовером года в Motor Trend назвали Genesis GV70. Премиальная модель от Hyundai привлекла жюри хорошим сочетанием цены и качества, а также богатой комплектацией. Южнокорейская модель опередила:

- Ford Bronco и Bronco Sport.

- Ford Mustang Mach-E.

- Jeep Grand Cherokee L и Grand Wagoneer.

- Jeep Wrangler.

- Kia Sorento.

- Volkswagen ID.4.

А среди пикапов победителем стал могучий 700-сильный Ram 1500 TRX. Он разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 с и является самым быстрым серийным пикапом в мире на данный момент. Соперниками Ram 1500 TRX были:

- Ford Super Duty.

- Jeep Gladiator.

- Nissan Frontier и Titan.

Конкурс Car of the Year в Motor Trend проводят с 1949 года и он считается одним из самых авторитетных в мире. Журналисты издания оценивают авто по шести критериям:

- Дизайн.

- Техническая составляющая.

- Экономичность.

- Безопасность.

- Стоимость.

- Соответствие автомобиля его основной функции.