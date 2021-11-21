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Симптомы инфекции почек, которые нельзя игнорировать

  11   0 21.11.2021, 06:11 | Новости, Общество
Симптомы инфекции почек, которые нельзя игнорировать

При этих признаках лучше обратиться к врачу.

Многие инфекционные заболевания почек протекают бессимптомно до тех пор, пока пациенту резко не потребуется медицинская помощь. Эксперты назвали четыре скрытых симптома, при которых стоит обратиться к врачу, сообщает U-News.

Кровь в моче

Большинство болезней почек провоцируют бактерии, которые попадают в организм через мочевыводящие пути. Кровь в моче должна насторожить каждого, а специалист уже направит на дополнительные исследования. Повышенный уровень эритроцитов также говорит о проблеме.

Боль в спине

При поражении инфекцией почки начинают увеличиваться в размере, тем самым оказывая давление на нервные окончания. Таким образом, человек испытывает боль в спине и врач может распознать ее источник.

Частые позывы к мочеиспусканию

При наличии болезни ткани мочевого пузыря раздражаются и он сжимается все чаще, в результате человек начинает постоянно справлять нужду.

Боль при мочеиспускании

Воспалительный процесс в почках в конце концов поражает и уретру, чем и объясняется наличие неприятных ощущений во время похода в туалет. Потому консультацию с врачом откладывать не рекомендуется.

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