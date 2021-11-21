Бывшего жениха Дженнифер Лопес заподозрили в романе с 53-летней моделью

Его избранницей стала Келли Бенсимон.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес встречались почти четыре года, два из которых были помолвлены. Дело шло к свадьбе, но пандемия внесла свои коррективы. Влюбленным пришлось несколько раз перенести торжество, они находились постоянно в компании друг друга, и если бейсболисту это нравилось, то Джей Ло не хватало впечатлений и занятости на работе. В результате их отношения не выдержали, сообщает today.ua.

В апреле 2021 года стало известно, что американская певица отменила помолвку и ушла от спортсмена. Примерно в это же время ее запечатлели с бывшим женихом, актером Беном Аффлеком. Сначала говорили, что звезда фильма «Исчезнувшая» просто поддерживает свою подругу, а после подтвердилось, что между ними роман. Сейчас даже поговаривают, что они готовятся к свадьбе.

Тем временем Алекс Родригес очень тяжело переживал расставание. Долгое время он думал, что еще сможет вернуть любимую, они поженятся и будут жить счастливо еще много лет. Но Дженнифер Лопес своими поступками разорвала все надежды окончательно.

Теперь же Page Six сообщает, что бывший жених Джей Ло закрутил роман с моделью. Интересно, но 46-летний спортсмен предпочел вовсе не девушку помоложе, а почти ровесницу своей бывшей. Поговаривают, что Родригес положил глаз на 53-летнюю манекенщицу, агента по недвижимости и одного из редакторов издания Elle Accessories Келли Бенсимон.

«Они обмениваются милыми и кокетливыми текстовыми сообщениями, - говорит инсайдер. - Алекс даже несколько раз приглашал ее на свидание, хоть они так ни разу и не встретились. Она (Келли) думает, что он очаровательный мужчина и джентльмен. У них есть общие друзья, и они общаются о недвижимости».