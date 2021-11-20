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20 листопада в Україні оголошено штормове попередження

  8   0 20.11.2021, 08:09 | Новости, Общество
20 листопада в Україні оголошено штормове попередження

Не залишаємо кватирки відчиненими й одягаємо куртки, що не продуваються.

20 листопада на всій території України, за даними Sinoptik.ua, буде вітряно.

У Львівській та Івано-Франківській, Чернівецькій і Черкаській, Вінницькій та Полтавській, Кіровоградській і Дніпропетровській, Донецькій та Луганській, Харківській і Запорізькій областях, а також на півдні країни очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Ще сильніші вітри, до 24 м/с, прийдуть на північ і до центру - до Київської, Чернігівської, Сумської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. Намагайтеся не гуляти й не залишати авто під деревами, тримайтеся подалі від рекламних щитів. Можливі проблеми з електромережею.

 

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