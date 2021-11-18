Увага, негода: 19 листопада частину регіонів накриє мокрий сніг

Автомобілістам приготуватися! За даними Sinoptik.ua, 19 листопада в Харківській, Сумській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і Полтавській областях очікується мокрий сніг.

При цьому середня температура в цих регіонах удень коливатиметься в межах 2-4 °С, а вночі стовпчик термометра опуститься нижче нуля (до -2...-4 °С).

Через такі погодні примхи асфальт може перетворитися на дзеркало - будьте уважні на дорогах, дотримуйтеся дистанції та допустимої швидкості! В ідеалі - просто відкладіть поїздку на кілька днів, адже, за прогнозом, уже 20-21 листопада на схід і північний схід повернеться ясна погода та температура до 9 °С.

"Вечірні Вісті"