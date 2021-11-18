Помер зірка фільмів "Нічний дозор" та "Левіафан" Ігор Савочкін

У Росії в лікарні помер популярний актор театру та кіно Ігор Савочкін, який прославився роллю у фільмі "Нічний дозор".

Про це повідомила блогерка Алеся Казанцева у Facebook, інформує UAINFO.org.

"Зараз я дізналася, що вчора пішов Ігор Савочкін. Один із тих, хто був добрий до мене в ті часи, коли я починала. Ігор працював у "Базелевсі", займався пост-продакшеном. Люди не з нашої сфери знають його як відомого актора", - написала Казанцева.

Відомо, що Савочкін помер у віці 58 років. Російські ЗМІ пишуть, що причиною смерті артиста стали проблеми із печінкою. У нього відбулася печінкова декомпресія. Крім того, він боровся із онкологією.

Зазначимо, Савочкін народився 14 травня 1963 року в селі Березівка ​​Саратівської області. Працював у Театрі на Покровці та в компанії Тимура Бекмамбетова Базелевс. Зіграв у фільмах "Нічний дозор", "Кука", "Любов під прикриттям" та "Левіафан", а також серіалах "Епідемія", "Домашній арешт" та "Метод".

UAINFO