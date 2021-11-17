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Бортник: Повышение цены на проезд в метро ударит по тем, кто экономит, а не "жирует" и потянет за собой ускорение инфляции во всем городе

  34   0 17.11.2021, 16:04 | Новости, Общество
Бортник: Повышение цены на проезд в метро ударит по тем, кто экономит, а не "жирует" и потянет за собой ускорение инфляции во всем городе

Повышение цены на проезд в метро сразу же в 2,5 раза - до 20 грн. не только ударит по рейтингам мера В. Кличко среди наиболее активной части киевлян - " на улице" и "в офисе", но и является прямым следствием неэффективного управления Киевским метрополитеном и коррупции.

Об этом на своей странице в Facebook пишет  политтехнолог Руслан Бортник, информирует UAINFO.org

Это ударит как раз по тем, кто экономит, а не "жирует"; потянет за собой ускорение инфляции во всем городе.

И это на фоне многочисленных обещаний "не повышать".

И это с учетом того, что даже частники (а у них налоги выше, транспорт тоже за свои закупают, а не от "попэредников" получили) возят киевлян за 8-12 грн.

В любом случае, перед тем как повышать цены, необходимо провести полноценный аудит компании на предмет того:

1. Как формируются доходы компании, включая доходы от реклама, сдачу в аренду/продажи помещений и земельных участков;

2. Как формируются издержки компании и сколько в них - странных кредитов и удивительных образом проигранных судебных решений, закупок по завышенным ценам, обеспечения деятельности руководства и так далее;

3. Что заложено в новую цену проезда.

Сегодня киевское метро - это "чистенько" (благодаря труду рядовых сотрудников) и "бедненько" (благодаря деятельности руководства").

Особенно остро это воспринимается с учетом того, что с 2013 года (за период мэрства Кличко) в Киеве не проведена модернизация метров, не введена в эксплуатацию ни одна новая станция, а само строительство метро (как и строительство Подольского моста или реконструкция завода "Энергия") превратилось в коррупционный долгострой.

Живу в Киеве 24 года, но никогда раньше город не был таким грязным и неухоженным, дезорганизованным и хаотичным, теряющим свое лицо на фоне коррупционного хаоса застройки, банально опасным для здоровья киевлян из системно грязного воздуха и воды. Стало неудобно его показывать иностранным гостям.

Складывается впечатление, что из Киева выжимают последние экономические и инфраструктурные соки перед побегом.

Или просто это происходит потому, что мало кто из нынешних руководителей города реально живет в Киеве, а до их загородных резиденций смог/ дыхание "Энергии" и гудки клаксонов на мостах не долетают.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Руслан БОРТНИК

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