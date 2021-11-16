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Никакого кэша! В Офисе президента рассказали, как можно будет получить тысячу Зеленского и на что потратить

  5   0 16.11.2021, 13:59 | Новости, Общество
Никакого кэша! В Офисе президента рассказали, как можно будет получить тысячу Зеленского и на что потратить

Вчера президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения рассказал, что украинцы, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, смогут в приложении "Дія" получить тысячу гривен на некоторые услуги. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров рассказал УП все нюансы такого поощрения, пишет ZN.UA.

Деньги нельзя будет получить наличными на руки - они будут существовать в виде своеобразного депозита, потратить который можно будет только на определенный перечень услуг.

"Ключевое на самом деле здесь - это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредована. Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям - таким образом поддерживая их решение вакцинироваться - то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых - это ведь не живые деньги их нельзя будет потратить на водку и сигареты", - объяснил Никифоров.

Пока еще неизвестно, в каком виде граждане получат свои бонусы. Это может быть сертификат, цифровой ваучер, депозит, или нечто подобное.

Перечень услуг, которые можно будет оплатить этой тысячей, будет формироваться с учетом всех сфер, нуждающихся в поддержке государства из-за пандемии и карантинных ограничений.

Никифоров отметил, что сейчас неизвестно, когда точно будет действовать акция, однако напомнил о дедлайне, озвученном президентом - 19 декабря.

"Тысячу можно будет потратить на какие-то спортивные и культурные мероприятия (театры, концерты, книги, кино), туризм (переезды по Украине) - полный перечень услуг формируется", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что люди, у которых будут эти "сертификаты", смогут оплаты сразу несколько услуг, стоимость которых не будет превышать тысячи гривен - "например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или другое культурное мероприятие".

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