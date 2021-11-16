Як в "Людях у чорному": вчені винайшли спосіб стирати пам'ять

Японські науковці із Університету Кіото винайшли спосіб видаляти із пам'яті недавні спогади.

Як повідомляє Science, цей метод уже випробували на лабораторних мишах.

У своїй дослідницькій публікації науковці відзначили, що на таке дослідження їх надихнув голлівудський фільм "Люди в чорному", герої якого використовують "нейтралізатор" - прилад, що стирає спогади. "У "Людях у чорному" агенти стирають спогади за допомогою світлового спалаху. Ми зробили щось подібне", - зазначив автор наукової роботи Акіхіро Гото.

Вчені під час експерименту впливали на гіпокамп - область мозку, що відповідає за короткочасне зберігання спогадів. Використовуючи світло дослідники руйнували білок кофілін, необхідний для роботи хімічних синапсів, за допомогою яких епізодична пам'ять передається в кору головного мозку на "тривале зберігання".

Під час експерименту науковці ввели в мозок миші адено-асоційований вірус або AAV, який зазвичай використовується для доставки генів. Він був пов'язаний із модифікованим білком, виготовленим з кофіліну та флуоресцентного маркера. Під дією світла він виділяв активний кисень, який деактивував довколишні сполуки.

Після яскравого спалаху світла, спрямованого на гіпокамп, лабораторні миші втрачали недавно набуті навички.

Автори дослідження припустили, що нові дані допоможуть у лікуванні низки психічних розладів, зокрема, хвороби Альцгеймера та шизофренії.

ТСН