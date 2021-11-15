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Эликсир молодости: как стимулировать выработку коллагена

  7   0 15.11.2021, 08:09 | Новости, Общество
Эликсир молодости: как стимулировать выработку коллагена

Коллаген - залог упругой и здоровой кожи.

За красивую кожу, красоту и самочувствие отвечает коллаген. Этот элемент необходим и для здорового функционирования организма, передает 24 Канал.

Коллаген - это белок, которого в нашем организме больше всего: он находится в мышцах, костях, сухожилиях, связях, органах, кровеносных сосудах, коже, слизистой кишечника и других соединительных тканях. Поэтому очень важно контролировать и заботиться о его выработке в нужном количестве. Этому процессу способствуют некоторые продукты, о которых мы расскажем далее.

Почему коллаген важен для здоровья

С возрастом процесс выработки коллагена становится не таким здоровым, поэтому в организме появляется нехватка этого белка, что приводит к:

- появлению морщин;

- ухудшению подвижности связок и сухожилий;

- ослаблению скелетных мышц.

Очень важно заботиться о правильном питании, ведь именно от этого зависит синтез белка. Если организм не получает питательных веществ, это не способствует хорошему самочувствию и бесперебойной работе органов.

Как производится коллаген

Этот «продукт молодости» организм производит из 2 аминокислот: глицина и пролина. Важную роль также играют витамины: витамин С, цинк и медь. На процесс объединения аминокислот влияют именно употребляемые продукты: они должны содержать максимум нутриентов.

Какие продукты добавить в рацион

Белковые продукты - настоящий источник аминокислот. Поэтому чаще употребляйте мясо птицы, красное мясо, кролика, рыбу и другие морепродукты, яйца, молочные продукты и бобовые. Также необходимо насытить тело питательными витаминами:

- цинк вы найдете в устрицах, субпродуктах, семенах льна, тыкве, подсолнечнике, кунжуте, сушеных травах, красном мясе, бобовых;

- витамином С порадует сладкий перец, зеленые овощи, хурма, киви и цитрусовые;

- медь есть во многих продуктах, но лучше ее черпать из орехов, семян, бобовых и сушеных трав.

Важно поддерживать баланс витаминов в организме для активации коллагена. Ваша кожа, суставы и органы будут вам благодарны за это.

Что ухудшает выработку коллагена

Существуют определенные факторы, обусловливающие негативное влияние на коллаген:

- курение;

- избыточное количество ультрафиолета;

- рафинированный сахар, содержащийся в сладостях.

 

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