Полузащитник "Манчестер Юнайтед" может покинуть клуб зимой

Игрок захочет покинуть команду, несмотря на всю свою любовь к клубу.

Кого точно можно назвать самым недовольным в составе "Манчестер Юнайтед", так это Донни ван де Бека. Нидерландец пополнил состав "красных дьяволов" летом 2020 года, перейдя из амстердамского "Аякса" за 39 миллионов евро.

С того момента Донни появился на поле в 41 матче, преимущественно выходя на замену, в которых отличился одним голом (в первой же игре) и двумя ассистами. В нынешнем сезоне ситуация просто катастрофическая для молодого игрока "Юнайтед": всего лишь 6 матчей и только 2 из них в старте.

Но, похоже, что терпения у ван де Бека практически не осталось. Как сообщает Фабрицио Романо у себя в Twitter, настроился покинуть команду уже зимой.

Хоть он и любит клуб, оставаясь профессионалом, усердно тренируясь, делая все возможное, чтобы играть, Донни покинет "Манчестер Юнайтед" во время зимнего трансферного окна.

Единственное, что сможет его убедить остаться - это смена нынешней ситуации, если он начнет регулярно играть. Но пока главным тренером команды остается норвежец Оле Гуннар Сульшер, маловероятно, что ван де Бек будет играть.

Недавно стало известно, что нидерландец сменил агента, чтобы покинуть команду. Теперь его агентом стал тот же человек, который ведет дела его друга и экс-партнера по "Аяксу" Френки де Йонга.

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