Корнієнко визначився з кандидатурою на посаду очільника партії "Слуга народу"

Олександр Корнієнко складе повноваження голови партії "Слуга народу". Він визначився з кандидатурою на посаду наступного очільника партії.

Про це повідомляє пресслужба партії , інформує UAINFO.org.

Олександр Корнієнко, який склав повноваження голови партії "Слуга Народу", щоб зосередитися на роботі в якості першого заступника спікера Верховної Ради України, пропонуватиме кандидатуру Олени Шуляк на посаду очільниці партії, повідомили у партії.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться з'їзд політичної партії "Слуга народу". На порядку денному з'їзду буде питання зміни керівництва політсили.

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