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Названы причины появления аллергии на холод

  11   0 15.11.2021, 06:11 | Новости, Общество
Названы причины появления аллергии на холод

Холодовая аллергия считается наследственным заболеванием, и, к сожалению, возможности излечиться от нее полностью нет.

Проявляется холодовая аллергия в виде отека, покраснений и зуда кожных покровов, первопричиной которых является выброс гистамина. В последствии, неприятные ощущения могут усиливаться, в таком случае, поврежденные участки кожи начитают болеть, а иногда и покрываться волдырями, передает medicina.ua.

Факторами которые могут спровоцировать обострение холодовой аллергии являются:

- Разного рода аллергические реакции (пыльцевая, пищевая, аллергия на бытовую химию, медикаментозная). 

- Инфекционные болезни (краснуха, корь, свинка, микоплазменная пневмония).

- Нарушение в работе щитовидной железы, онкология, хроническая красная волчанка.

- Рецидивы экземы, псориаза и нейродермита.

- Холодная вода (от купания в водоемах, до банального мытья посуды).

- Холодные погодные условия.

- Употребление в пищу холодных продуктов питания. 

Чаще всего, это заболевание поражает женщин в возрасте 20-30-ти лет. Проявляясь у детей, холодовая аллергия, может иметь значительно  большие масштабы, распростаняясь на внутренние поверхности голени, бедер и колени.

В борьбе с холодовой аллергией, как и с любым другим видом аллергий, первым делом, необходимо максимально ограничить контакт с провоцирующими факторами. Наиболее эффективными медикаментами, помогающими подавить проявления данного заболевания, являются антигистаминные препараты.

К счастью, людей, которые имеют генетически это заболевание, немного. В Украине их десятки, не более. Других гораздо больше, важно, чтобы эта информация доходила и к людям, чтобы они вовремя обращали внимание на эти проблемы, и к врачам, чтобы они знали, как и когда справляться с различными проявлениями холодовой аллергии.

 

 

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