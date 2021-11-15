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Представлен прототип новой Acura Integra

  10   0 15.11.2021, 05:12 | Новости, Авто
Представлен прототип новой Acura Integra

Honda представила прототип нового компактного автомобиля Acura Integra. Его серийная версия появится в продаже в 2022 году.

Компания Honda уже выпускала автомобиль под названием Integra, с 1985 по 2006 год. В США его продавали под брендом Acura. Теперь боссы японского автогиганта решили возродить эту модель.

Новая Integra создана на базе Honda Civic. Внешне она похожа на модель TLX. Передняя панель украшена яркими светодиодными фарами JewelEye с характерными светодиодными дневными ходовыми огнями Chicane.

Обращает на себя внимание черная решетка радиатора, черная нижняя решетка, круглые противотуманные фары и 19-дюймовые колесные диски. И, конечно же, нельзя не обратить внимание на желтый цвет кузова, который когда-то давно использовали на легендарном Honda Integra Type R (DC2).

Под капотом находится четырехцилиндровый 1,5 л двигатель с турбонаддувом, который работает вместе с 6-ступеннчатой механической коробкой передач, позаимствованный у Civic Si. Его мощность составляет 200 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Привод - передний.

Продажи Acura Integra нового поколения начнутся в 2022 году. В базовой комплектации она будет стоить около 30 000 долларов.

autonews.ua

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