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Названы продукты, способные вызвать инсульт и тромбоз

  9   0 15.11.2021, 01:07 | Новости, Общество
Названы продукты, способные вызвать инсульт и тромбоз

Важно контролировать количество съеденного.

Злоупотребление красным мясом, сыром и яйцами может привести к инсульту и тромбозам у людей старше 45 лет, рассказал врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев в эфире радиостанции, передает storinka.com.ua.

Так, медик призвал не есть красное мясо чаще чем дважды в неделю, порция не должна превышать 150 грамм.

По его словам, некоторые бактерии умеют делать из вышеперечисленных продуктов очень токсичное соединение.

«Оно называется триметиламин. Наша печень пытается от него избавиться, окисляет его, соединение называется ТМАО. Оно напрямую повреждает эндотелий», - объяснил медик. 

Карасев отметил, что повреждения эндотелия вместе с колебаниями глюкозы приводят к образованию атеросклеротической бляшки. Вокруг шероховатой атеросклеротической бляшки начинается турбулентное движение крови, что и является источником тромбоза, а впоследствии инсульта и инфаркта.

 

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