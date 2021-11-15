VW спустя 36 лет снимает с конвейера свой первый китайский автомобиль

Компания Volkswagen планирует снять с конвейера седан Volkswagen Santana. Это была первая модель, которую немецкий автогигант выпустил в Китае.

Серийное производство Santana началось в Поднебесной в 1983 году. Вначале выпустили 100 автомобилей из машинокомплектов, доставленных из Германии. К сентябрю 1986 года в Китае выпустили 10 тысяч седанов VW Santana. К 1995 году почти 90% компонентов для этой модели изготавливали на китайских предприятиях.

На данный момент в Китае уже выпустили более 6 миллионов седанов Santana. Она оказалась очень важной моделью для Volkswagen на китайском рынке.

Интересно, что первые четыре поколения модели оставались в значительной степени основанными на оригинальной Santana, которая, в свою очередь, представляла собой слегка переработанную и модифицированную версию Volkswagen Passat B2.

Компания Volkswagen официально не подтвердила появившуюся в СМИ информацию о том, что прекратится серийное производство Santana. Однако, немецкий автогигант признал, что в Китае сейчас седаны не так популярны, как раньше, ведь многие хотят ездить на кроссовере. Возможно, вместо Santana немецкий автогигант разработает для китайского рынка новый бюджетный кроссовер.

autonews.ua