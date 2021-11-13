В Украине более 23 000 случаев COVID и почти 700 смертей

За минувшие сутки, 12 ноября, выявлено еще более 23 000 случаев коронавируса в Украине. Летальность тоже остается высокой - зафиксировано 695 смертей.
Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения.
Сообщается, что вчера зафиксировали 23 572 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1 622, медработников - 436).
Также за минувшие сутки:
- госпитализировали - 4 564 человека;
- летальных исходов - 695;
- выздоровели - 25 415 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 3 203 149 человек, летальных исходов - 76 302.