В Украине более 23 000 случаев COVID и почти 700 смертей

За минувшие сутки, 12 ноября, выявлено еще более 23 000 случаев коронавируса в Украине. Летальность тоже остается высокой - зафиксировано 695 смертей.

Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения.

Сообщается, что вчера зафиксировали 23 572 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1 622, медработников - 436).

Также за минувшие сутки:

- госпитализировали - 4 564 человека;

- летальных исходов - 695;

- выздоровели - 25 415 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 203 149 человек, летальных исходов - 76 302.