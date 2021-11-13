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В Украине более 23 000 случаев COVID и почти 700 смертей

  81   0 13.11.2021, 09:08 | Новости, Общество
В Украине более 23 000 случаев COVID и почти 700 смертей

За минувшие сутки, 12 ноября, выявлено еще более 23 000 случаев коронавируса в Украине. Летальность тоже остается высокой - зафиксировано 695 смертей.

Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения.

Сообщается, что вчера зафиксировали 23 572 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1 622, медработников - 436).

Также за минувшие сутки: 

- госпитализировали - 4 564 человека;

- летальных исходов - 695;

- выздоровели - 25 415 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 203 149 человек, летальных исходов - 76 302.

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