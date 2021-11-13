Использование мигрантов в Беларуси равносильно контрабанде людей, - заявление ЕС и Украины

Использование мигрантов режимом в Беларуси равносильно торговле людьми. С таким заявлением на заседании Генассамблеи ООН выступили Украина и страны ЕС.

Об этом сообщает "Укринформ".

Авторы документа решительно осуждают "это бесчеловечное и недопустимое поведение" и исключают "любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей".

Страны призвали "белорусский режим" немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая постоянное блокирование доступа к гуманитарной помощи.

"Беларусь в настоящее время широко использует миграцию в политических целях. Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми. Она свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизнь и здоровье людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране", - говорится в заявлении.