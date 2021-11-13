Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:31

Путин о Донбассе: никогда не согласимся, что Россия является стороной конфликта

13:04

Мужчина в Днепре вколол себе препарат для животных и едва не умер

12:32

Путин: Миграционный кризис создали страны Запада

12:05

Россия постоянно держит мощную наступательную группировку вокруг Украины, - ОП

11:33

У берегов Франции авианосец протаранил яхту

11:06

За прошедшие сутки вакцинировано против коронавируса почти 300 тысяч человек в Украине, - Минздрав

10:34

Владелец "Дженоа": Шевченко было трудно убедить возглавить наш клуб

10:07

В Харькове задержали международного террориста

09:35

Сотрудник Hyundai получил 24 миллиона долларов от государства за донос

09:08

В Украине более 23 000 случаев COVID и почти 700 смертей

08:36

Использование мигрантов в Беларуси равносильно контрабанде людей, - заявление ЕС и Украины

08:09

Двое украинских военнослужащих погибли, еще один ранен за сутки на Донбассе

00:30

В Киеве ужесточат локдаун: эпидемиолог назвал тревожные причины

23:59

Моторошна ДТП у Харкові "під метадоном": винуватцю аварії призначили заставу

23:17

Видача тіл у режимі нон-стоп: журналісти показали коронавірусні жахи у моргах Запоріжжя. ВІДЕО

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Сотрудник Hyundai получил 24 миллиона долларов от государства за донос

  13   0 13.11.2021, 09:35 | Новости, Авто
Сотрудник Hyundai получил 24 миллиона долларов от государства за донос

На официальном сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) опубликовали информацию о беспрецедентном случае.

Организация выплатила бывшему инженеру компании Hyundai Ким Гван Хо 24 миллиона долларов за донос, пишет Андрей Сурков для "ТСН", информирует UAINFO.org.

Мужчина рассказал, что автомобильная компания устанавливала на модели Hyundai и KIA двигатели с дефектами. Около 16, миллиона автомобилей были укомплектованы моторами, которые были склонны к поломкам и возгоранию.

За несвоевременный отзыв автомобилей компания Hyundai была оштрафована на 81 миллион долларов. Кроме того, производитель провел масштабный отзыв моделей производства 2011-14 годов с проблемными агрегатами.

Как сообщает NHTSA, по словам Кима Гван Хо, компания Hyundai и ее дочерняя компания KIA не отреагировали вовремя на проблему и предоставила отчет с неточной информацией о серьезности проблемы.

Этот случай стал первым, когда доносчик получил вознаграждение, еще и столь крупное. Дело в том, что NHTSA имеет полномочия передавать информатору 30% наличных от суммы штрафа.

Адвокат информатора прокомментировал ситуацию. По его словам, эта ситуация стала доказательством, что мошенничество и коррупцию победить можно.

Лента статей

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (291)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]