Сотрудник Hyundai получил 24 миллиона долларов от государства за донос

На официальном сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) опубликовали информацию о беспрецедентном случае.

Организация выплатила бывшему инженеру компании Hyundai Ким Гван Хо 24 миллиона долларов за донос, пишет Андрей Сурков для "ТСН", информирует UAINFO.org.

Мужчина рассказал, что автомобильная компания устанавливала на модели Hyundai и KIA двигатели с дефектами. Около 16, миллиона автомобилей были укомплектованы моторами, которые были склонны к поломкам и возгоранию.

За несвоевременный отзыв автомобилей компания Hyundai была оштрафована на 81 миллион долларов. Кроме того, производитель провел масштабный отзыв моделей производства 2011-14 годов с проблемными агрегатами.

Как сообщает NHTSA, по словам Кима Гван Хо, компания Hyundai и ее дочерняя компания KIA не отреагировали вовремя на проблему и предоставила отчет с неточной информацией о серьезности проблемы.

Этот случай стал первым, когда доносчик получил вознаграждение, еще и столь крупное. Дело в том, что NHTSA имеет полномочия передавать информатору 30% наличных от суммы штрафа.

Адвокат информатора прокомментировал ситуацию. По его словам, эта ситуация стала доказательством, что мошенничество и коррупцию победить можно.