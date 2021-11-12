"Українців зґвалтували російською мовою": Ніцой розповіла, чому в Україні з'явився суржик

Також вона підкреслила, що не виступає проти мов етнічних меншин в Україні / фото - УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Скандальна українська письменниця Лариса Ніцой розповіла, чому в Україні з'явився суржик та як вона до нього відноситься. За її думкою, український народ був вимушений відмовлятися від рідної мови та говорити російською, аби вижити.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Сьогодні", інформує УНІАН.

У письменниці спитали, як бути з тими українцями, які вважають своєю рідною мовою російську. Ніцой розповіла, що чіткий мовний закон та просвітництво допоможе мешканцям нашої країни. За її словами, колись українців "зґвалтували" чужою мовою.

"Вважаю, що ця проблема російськомовних - вина вчителів, які самі є подекуди малоросами і не виховали, не донесли учням важливості української мови в житті нашої держави. А також те, в який спосіб частині українців російська мова стала рідною. Бо тією мовою українців колись "зґвалтували". Щоб вижити, українці змушені були заговорити мовою ворога, який прийшов убивати", - вказала Ніцой.

Письменниця каже, що російські більшовики змушували українців говорити російською. Люди відмовилися від рідної мови, аби не вмерти з голоду під час Голодомору та не бути розстріляними під час "червоного терору", який відбувався після трагічних подій 1932-1933 років.

"Уявляєте, який ослаблений був наш народ після катування нації голодом, а на зміну цим катування прийшли розстріли. Убивали усіх, хто будував і міг будувати в Україні Україну, а не "Рашу". Вчителі повинні донести це до всіх українських дітей, якого б етнічного походження вони не були", - додала Ніцой.

Також вона підкреслила, що не виступає проти мов етнічних меншин в Україні. Ніцой підтримує мовне і культурне розмаїття, проте усі мають розуміти, що державною та обов'язковою для всіх є виключно українська.

За словами письменниці, вона не зневажає суржик, адже він виник внаслідок того, що український народ пережив геноцид.

"Мені неприйнятніша російська мова, ніж суржик. Розберімося, що таке суржик? Це покручена українська. А чому вона покручена? Український народ пережив геноцид. Але крім цього, над нами був здійснений ще один пекельний експеримент - лінгвоцид", - розповіла Ніцой.

Письменниця каже, що деякі українські слова просто заборонялися, тому люди були вимушені говорити суржиком, бо таку мову розуміли російськомовні. Ніцой вважає, що нині у суржику можна побачити й гарні риси.

Так, "московмовні" люди, котрі починають говорити українською, часто вживають суржик, проте вони вже йдуть до того, аби говорити виключно державною мовою. За словами Ніцой, цькувати за суржик не потрібно, проте потрібно казати, що вже прийшов час повертатися в українську мову."Не забувайте, всі москвомовні, які хочуть вивчити українську мову і перейти на українську, - всі розмовлятимуть суржиком. Яку б мову ви не вивчали, ви будете говорити спочатку суржиком: англомовним суржиком, франкомовним суржиком, тому не треба цькувати тих, хто на етапі вивчення мови розмовляє суржиком, як і тих, поламаних лінгвоцидом людей. Їм треба допомогти заговорити гарною українською, тим більше що ми всі, хто більше, хто менше, поламані різними імперіями, тому нам усім не зайве попрактикуватися в чистоті мови", - додала Ніцой.