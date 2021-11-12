Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил в среду, что намерения России, в очередной раз наращивающей группировку войск вдоль восточной границы Украины, неясны, однако Москва допустит «серьезную ошибку», если совершит новый акт агрессии против оказавшейся в тяжелом положении соседней страны.

Об этом говорится в статье The New York Times, информирует UAINFO.org.

«У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но мы знаем, как она обычно действует», — сказал Блинкен в Госдепартаменте на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

«Любая эскалация или агрессивные действия вызовут серьезную озабоченность у Соединенных Штатов», — добавил он.

Блинкен встретился со своим украинским коллегой в момент, когда поступают все новые сообщения о сосредоточении российских войск вблизи границы. После массовой концентрации сил и средств российской армии в этих же районах весной такие действия вызывают озабоченность в Киеве и Вашингтоне.

Украинское Министерство обороны на прошлой неделе заявило, что возле границы Украины дислоцируется около 90 000 российских военнослужащих. Непонятно, сколько было переброшено туда в последнее время, однако в мае США заявляли, что после объявления Москвы о частичном отводе войск там осталось 80 000 военнослужащих.

Администрация Байдена пытается ослабить назревающий кризис. Директор ЦРУ Уильям Бернс побывал на прошлой неделе в Москве, где провел срочную встречу с кремлевскими официальными лицами.

Новому всплеску напряженности предшествовал период относительного спокойствия в российско-американских отношениях. В это время помощники Байдена искали способы ослабления конфронтации с Кремлем и области сотрудничества с российским президентом Владимиром Путиным.

Блинкен предположил, что Россия может повторить наступление на отдельные районы бывшей советской республики Украины, чье политическое руководство в последние годы развернулось в сторону Запада, приведя в ярость Владимира Путина. После того, как в ходе прозападной в основном народной революции в начале 2014 годы был свергнут украинский президент, российские войска захватили Крымский полуостров и поддержали пророссийское сепаратистское восстание на востоке Украины, которое продолжается по сей день.

«Нас беспокоит, что Россия может допустить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она сделала в 2014 году, когда сосредоточенные вдоль границы войска вторглись на территорию суверенной Украины, лживо заявив о том, что их спровоцировали», — сказал Блинкен.

Сегодня мы подаем сигнал, и я сказал об этом Дмитрию, о нашей непоколебимой приверженности суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины, — продолжил госсекретарь. — А международное сообщество отчетливо увидит любые российские попытки прибегнуть к применявшейся ранее тактике.

Однако эксперт по России и Украине Эндрю Вайс работающий в Фонде Карнеги за международный мир, предупредил, что у Путина есть мощные рычаги воздействия.

«Путин мастерски дергает нас за цепь, выводя из равновесия, — сказал Вайс, долгое время работавший в правительстве на важных должностях и занимавшийся вопросами национальной безопасности. — Ему нравится напоминать нам, что у него есть все возможности для эскалации конфликта на Украине, и что для него этот вопрос гораздо важнее, чем для западных руководителей. Из-за этого ситуация становится неопределенной и рискованной».

Кулеба заявил, что высоко ценит оказываемую его стране американскую поддержку, однако повторил жалобы Украины на недавно достроенный газопровод «Северный поток — 2» который соединил Россию и Германию. Украинские руководители говорят, что из-за газопровода их страна лишится двух миллиардов долларов ежегодной платы за транзит энергоресурсов по трубопроводу, проходящему по территории Украины, и что России будет легче заниматься энергетическим шантажом.

Администрация Байдена открыто выступала против «Северного потока — 2», но потом привела в смятение украинское руководство, отменив в этом году введенные против трубопровода санкции. Администрация пришла к выводу, что остановить строительство невозможно без контрпродуктивной борьбы с Германией, да и в этом случае исход будет неясен.

«Мы видим, что Россия готова использовать газ в качестве оружия», — сказал Кулеба, вторя сообщениям СМИ о российских манипуляциях с поставками энергоресурсов в момент, когда Европа сталкивается с дефицитом природного газа.

«Когда мы говорим о „Северном потоке — 2″, я хотел бы подчеркнуть, что „Северный поток — 2″ — это не только украинская проблема, — сказал Кулеба. — Это европейская проблема».

Блинкен был более осторожен. Когда ему задали вопрос на эту тему, он отметил, что в прошлом Россия использовала поставки энергоресурсов в качестве рычага давления, однако сейчас выводы делать рано. Надо подождать, выполнит ли она свои обещания об увеличении газовых поставок в Европу. «Мы очень и очень внимательно за этим следим», — сказал он.