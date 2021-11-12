Сергей Руденко: Зеленский начал войну за "телевизор" в Украине

В течение следующих шести месяцев в Украине ожидается переформатирование медиапространства. Уже в мае 2022 года вступит в силу закон, согласно которому одним из критериев для признания человека олигархом будет его влияние на СМИ. Это, как считает команда президента, заставит часть бизнесменов избавиться от медиаактивов в Украине. Таким образом, Зеленский и его окружение решили побороться с олигархами за влияние прежде всего на телеканалы, которые играют важную роль на выборах президента и Верховной Рады. Но это сражение президентская команда, похоже, проиграла еще задолго до ее начала.

Об этом для Deutsche Welle пишет Сергей Руденко.

Пульт для Зеленского

Кто-кто, а Владимир Зеленский прекрасно понимает, какую силу обладают СМИ. Особенно - телевидение. Если бы не было сериала "Слуга народа" и программ студии "Квартал 95" на популярном телеканале "1+1", вряд ли бы Украина получила президента комика. "Плюсы" олигарха Игоря Коломойского буквально "гладили" зрителей Зеленским - утром, вечером и на выходные. А на финишной прямой президентских выборах шоу-мэна поддержали телеканалы Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Дмитрия Фирташа. В итоге - два с половиной года назад "телевизор" взял верх над "холодильником".

Помня об этом, Зеленский, мечтающий о втором президентском сроке, решил изменить правила игры для олигархов в медиапространстве. Желание нынешнего президента Украины контролировать медийное пространство страны вполне понятно. Именно олигархи будут во многом определять судьбу президентских выборов 2024 года. Антиолигархический закон , конечно, вряд ли позволит команде Зеленского с помощью СНБО положить пульт от телевизора себе в карман. Но договориться с его владельцами - вполне позволит. Если, конечно, олигархи дружно не решат слить Зеленского - как это уже неоднократно случалось с президентами в новейшей украинской истории.

Станет ли Порошенко олигархом №1 в Украине

Кроме желания контролировать всех и вся в медиа, антиолигархический закон от Зеленского имеет еще одну цель: присвоить статус олигарха №1 главному оппоненту нынешнего президента - Петру Порошенко. Его состояние исчисляется в 1,6 миллиарда долларов США, за ним - крупный бизнес и парламентская партия "Европейская солидарность". Правда, в день подписания Зеленским антиолигархического закона Порошенко демонстративно избавился от своих медиаактивов - телеканалов "Прямой" и "5 канал" . Теперь они принадлежат медиахолдингу "Свободные медиа", владельцами которого стали журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами.

Да, телевидение в Украине - дело затратное. Одного желания новоявленных владельцев телеканалов "Прямой" и "5 канал" недостаточно для того, чтобы их удерживать. Уверен, что команда Зеленского приложит максимум усилий для того, чтобы доказать: и "Прямой", и "5 канал" финансируются из одного кармана - Петра Порошенко. Дальше дело техники как через СНБО провести решение о признании пятого президента олигархом №1 в стране. И для этого, как свидетельствует практика нынешней власти, не всегда нужно иметь веские доказательства и придерживаться буквы закона.

Зеленский против ребят из 1990-х

Разворачивая антиолигархическую кампанию, Зеленский не учел одного: Коломойский, Ахметов, Пинчук и другие пережили "плохие 1990-е" и пять президентов Украины. Их юристы как семена в судах готовы щелкать все нормы закона о статусе олигархов. Свою собственность, в том числе и медиа, они трижды продадут и купят через других или третьих лиц в офшорах - и к маю 2022 года печально объявят о своем банкротстве. Ожидать, что люди, инвестировавшие в медиа сотни миллионов долларов, так просто покажутся Зеленскому, не стоит.

Следует отметить, что Офис президента (ОП) давно пытается контролировать медиапространство в Украине. Правда, делает это неловко. В январе 2020-го команда Зеленского уже пыталась изменить законодательство о медиа , что вызвало резкую критику со стороны журналистов. Только за последний месяц ОП дважды упрекали давление на прессу - со стороны общественного телеканала "UA: Первый" и коллектива англоязычной газеты Kyiv Post . Выход последнего проекта, который имеет более чем 25-летнюю историю, был прекращен на этой неделе. И связано это, как утверждает главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, с давлением на владельца и журналистов со стороны ОП.

Так, крупные украинские телеканалы пока пытаются не огорчать зрителей плохими новостями о президенте Зеленском. Но все это - до поры до времени. Ровно, пока ситуация в стране будет устраивать владельцев СМИ. Но владельцам телеканалов достаточно лишь щелкнуть пальцем для того, чтобы обвалить рейтинг нынешнего главы государства. Тем для этого достаточно - коррупция в окружении первого лица, Вагнергейт, президентские оффшоры и многое другое. Начиная войну за телевизор, команда Зеленского уже обречена на поражение. Удивительно, что этого не понимает человек, реализовавшийся благодаря тому же "телевизору".