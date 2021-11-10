Фахівці Держпродспоживслужби назвали популярний серед українців продукт, який підробляють найчастіше

За останні 12 місяців фахівці Держпродспоживслужби вилучили з обігу 16 тонн харчових продуктів, 15,5 т з яких - фальсифікат вершкового масла.

Про це повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, підбиваючи підсумки першого року роботи нової команди, інформує UAINFO.org.

З листопада 2020 року по жовтень 2021-го у магазинах та закладах громадського харчування зафіксували 159 порушень через обіг фальсифікованого масла.

В результаті Держпродспоживслужби припинила обіг 568 кг продукту та вилучено з обігу 15,5 тонн вершкового масла.

Фахівці провели понад 12,5 тисячі моніторингів діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво та обіг харчових продуктів та більше 2,5 тисяч перевірок закладів торгівлі, громадського харчування та об'єктів, які здійснюють виробництво, на предмет виявлення фальсифікованих харчових продуктів.

З метою усунення порушень складено 662 приписів про усунення невідповідностей, в тому числі 216 стосовно діяльності закладів торгівлі, 255 громадського харчування, 191 виробника.

За порушення маркування харчових продуктів (фальсифікацію) до відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 24 операторів ринку на суму більше 1,2 мільйони гривень.

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