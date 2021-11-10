Український олімпійський чемпіон відмовився назвати Росію агресором

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018, фрістайліст Олександр Абраменко висловив свою думку про війну з Росією і заявив, що не може однозначно стверджувати, що РФ - країна-агресор.

- Для вас неоднозначно, що Росія - агресор, який анексував Крим і почав війну на сході України? - запитали 33-річного уродженця Харківської області під час інтерв'ю ua.tribuna.com, інформують Факти.

- Ні, неоднозначно. Не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, - а чи це правда? Точніше, не так. Мені здається, що це все сплановано.

- З обох боків?

- Так. І не лише з нашого чи з їхнього боку. Є ще третя, четверта сторони, які у цьому зацікавлені.

- Кого ви маєте на увазі?

- Я не знаю. Хто там що вигадав. Адже я не в тих колах спілкуюся. Може, я помиляюся, але мені так здається. Принаймні страждають лише люди - що з нашого боку, що з їхнього боку.

- Ваша дружина - росіянка. Як ви спілкуєтеся на цю тему у сім'ї?

- Ми можемо поговорити, але не в плані з'ясування стосунків.



- Ви живете з нею у Києві. Як їй перебувати в інформаційному просторі України, в якому Росію чітко називають агресором, який убиває наших солдатів?

- Їй тут зручно, нормально.

- Дружина також вважає ситуацію неоднозначною?

- Ну так. Однозначно це як у 1942 році під час Великої Вітчизняної війни. Хоча теж ніхто правди не скаже - через що, як, хто на якому боці, кого підтримував.

Олександр Абраменко з дружиною та сином



Нагадаємо, що після успіху на Олімпіаді Олександр Абраменко у 2019 році став віцечемпіоном світу у США.

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