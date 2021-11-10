Пародист из "Квартала 95" пояснил, почему "ни при каких обстоятельствах" не будет обидно шутить о Зеленском

Комедийный актер-пародист студии "Квартал 95" Юрий Великий заявил, что не будет обидно шутить о президенте Украины Владимире Зеленском "ни при каких обстоятельствах", поскольку на последнего и так выливается много "грязи". Юморист также отметил, что его становление произошло при Зеленском и жестко критиковать его - все равно что критиковать родителей.

Великий в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман также заявил, что у "Квартала" изначально была самоцензура, как и у любого автора. Потому что некоторые темы в юмористической подаче неуместны, пишет Обозреватель.

"Ты должен понимать, что не имеешь права шутить на какие-то темы. Например, я не шучу на темы смерти, болезни, стараюсь не шутить на тему войны", - пояснил Великий.

Он подчеркнул: шутки о Зеленском звучат в "Квартале", однако на общие читки он сам не приносит материал, который считает обидным. Кроме того, актер указал на ситуацию, в которой оказался президент.

"Я ни при каких обстоятельствах не пойду и не буду жестко шутить о Владимире. По той простой причине, что мое становление происходило непосредственно при нем. Он меня учил каким-то вещам. Это, знаете, все равно, что сейчас мои папа и мама кем-то станут, кто-то их будет критиковать, и я должен пойти и вместе со всеми их критиковать. А учитывая то, что в нашей стране есть много людей, которые поливают грязью президента, я не хочу становиться в их ряды", - сказал Великий.

Юморист объяснил, что сценарии номеров о главе украинского государства прорабатываются в "Квартале" вместе, чтобы воплощение актуальной темы было корректным.

"Чтобы все понимали: даже когда мы пишем номера про Зеленского, которого мне в конечном итоге приходится играть, мы сидим и думаем, где же все-таки можно уколоть, чтобы это не выглядело с моей стороны, что я жестко решил его "мочить", - отметил пародист.