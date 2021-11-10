Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:00

Лікар Комаровський назвав єдину до кінця вивчену вакцину проти COVID-19

12:00

Стало известно, кто стал главным героем нового шоу "Холостяк"

11:03

Пародист из "Квартала 95" пояснил, почему "ни при каких обстоятельствах" не будет обидно шутить о Зеленском

10:05

Считал дьяволом: в Британии 41-летний мужчина обезглавил собственную мать

09:00

В Португалии работодателям запретили тревожить сотрудников в нерабочее время

08:03

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

07:05

РФ підштовхує Боснію до нової війни

00:30

$10 млрд от трудовых мигрантов это хорошо или не очень? – финансовый аналитик

23:41

Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган – Bild

20:00

Два роки обіцянці: Зеленський досі не звільнив пенсіонерів від сплати "комуналки"

19:02

Какой сыр самый полезный и почему?

17:57

Юрий Романенко: Логика Путина очевидна – оставить Украину ко второй половине зимы без газа в подземных хранилищах

16:58

Леонардо Ді Капріо зіграє лідера культу Джима Джонса, відповідального за смерть понад 900 людей

16:06

"Экваториальный" Зеленский и "полярный" Ахметов – Алексей Кущ

15:00

Официально. ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Пародист из "Квартала 95" пояснил, почему "ни при каких обстоятельствах" не будет обидно шутить о Зеленском

  10   0 10.11.2021, 11:03 | Новости, Общество
Пародист из "Квартала 95" пояснил, почему "ни при каких обстоятельствах" не будет обидно шутить о Зеленском

Комедийный актер-пародист студии "Квартал 95" Юрий Великий заявил, что не будет обидно шутить о президенте Украины Владимире Зеленском "ни при каких обстоятельствах", поскольку на последнего и так выливается много "грязи". Юморист также отметил, что его становление произошло при Зеленском и жестко критиковать его - все равно что критиковать родителей.

Великий в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман также заявил, что у "Квартала" изначально была самоцензура, как и у любого автора. Потому что некоторые темы в юмористической подаче неуместны, пишет Обозреватель.

"Ты должен понимать, что не имеешь права шутить на какие-то темы. Например, я не шучу на темы смерти, болезни, стараюсь не шутить на тему войны", - пояснил Великий.

Он подчеркнул: шутки о Зеленском звучат в "Квартале", однако на общие читки он сам не приносит материал, который считает обидным. Кроме того, актер указал на ситуацию, в которой оказался президент.

"Я ни при каких обстоятельствах не пойду и не буду жестко шутить о Владимире. По той простой причине, что мое становление происходило непосредственно при нем. Он меня учил каким-то вещам. Это, знаете, все равно, что сейчас мои папа и мама кем-то станут, кто-то их будет критиковать, и я должен пойти и вместе со всеми их критиковать. А учитывая то, что в нашей стране есть много людей, которые поливают грязью президента, я не хочу становиться в их ряды", - сказал Великий.

Юморист объяснил, что сценарии номеров о главе украинского государства прорабатываются в "Квартале" вместе, чтобы воплощение актуальной темы было корректным.

"Чтобы все понимали: даже когда мы пишем номера про Зеленского, которого мне в конечном итоге приходится играть, мы сидим и думаем, где же все-таки можно уколоть, чтобы это не выглядело с моей стороны, что я жестко решил его "мочить", - отметил пародист.

 

 

Лента статей

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган – Bild

Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган – Bild

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (215)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]