Какой сыр самый полезный и почему?

Сыр отличается высоким содержанием белка, кальция, витаминов и аминокислот. При этом он нередко является высококалорийной едой с большим процентом жиров и соли, пишет CNN.

По словам диетолога Лурдес Кастро Мортильяро, директора лаборатории питания Нью-Йоркского университета (США), белок, содержащийся в сыре, является хорошей альтернативой тому белку, который мы получаем из мяса. Ведь он также животного происхождения и, кроме того, содержит все незаменимые аминокислоты, в которых нуждается организм.

Так от какого сыра пользы больше?

Рикотта

Лурдес Кастро Мортильяро считает, что лидером среди сыров, которые показаны для здорового питания, является рикотта.

Название этого традиционного итальянского сывороточного сыра переводится как «сваренная заново». Рикотту производят из сыворотки, которая остается после приготовления моцареллы или других сыров. Таким образом, белковой основой рикотты является не казеин, а альбумин.

Концентрация сывороточного протеина, который легко усваивается организмом, в рикотте довольно высока.

Это важно для тех, кто хочет нарастить мышцы, стать сильнее, а также сбросить лишний вес.

Твердые сыры

По словам диетолога Кастро Мортильяро, более твердые сыры, такие как пармезан, пекорино или гауда, также являются одними из самых полезных для здоровья. Однако их необходимо есть в умеренных количествах.

С одной стороны, в них меньше воды, они более концентрированы и содержат больше кальция. Можно насытиться даже небольшим количеством такого сыра и не переесть.

С другой стороны, соли в них больше, чем в мягких сортах. Поэтому для тех, кто страдает гипертонией или заболеваниями почек, лучше выбирать мягкие сыры.

Лучшие сыры для контроля веса

Тому, кто заботится о фигуре, лучше выбирать сыры, богатые белком и содержащие мало жира.

На каждые 100 калорий должно приходиться не менее 10 граммов белка.

Среди сыров, которые соответствуют этим требованиям, легкий швейцарский сыр, чеддер и выше упомянутая рикотта.

А вот хорошими источниками пробиотиков станут овечий сыр фета, козьи сыры, а также сыры, приготовленные из сырого или непастеризованного молока.

Сыр, которого следует избегать

Лурдес Кастро Мортильяро рекомендует держаться подальше от сыров с высокой степенью переработки.

Это - плавленый сыр, индивидуально запакованные сырные ломтики, а также блоки сыра в толстой пленочной упаковке.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США даже не классифицирует некоторые виды плавленого сыра как сыр.

Диетолог заметила, что обезжиренные сыры, которые были в моде в 1990-х гг., сегодня не являются трендом. Так как эти продукты также подвергают сильной обработке.

Жирный сыр хорошего качества должен присутствовать в рационе, утверждает эксперт. Но в умеренных количествах.

Рикотта на завтрак в сочетании с овсянкой и фруктами может стать правильным началом дня. Полдник со швейцарским сыром и овощами или цельнозерновым крекером - тоже отличная идея.

Каждый из нас считает для себя лучшим тот сыр, который нравится больше всего. При этом всегда нужно помнить о том, что все хорошее хорошо в меру.

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