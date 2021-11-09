Два роки обіцянці: Зеленський досі не звільнив пенсіонерів від сплати "комуналки"

Понад два роки тому В. Зеленський пообіцяв знайти рішення щодо звільнення від оплати тарифів на житлово-комунальні послуги малозабезпечених пенсіонерів. Однак, за оцінкою Комітету виборців України, станом на сьогодні цю обіцянку не було виконано, інформує UAINFO.org.

У липні 2019 року, під час інтерв'ю під назвою «Відверто з президентом», показаному в ефірі низки українських телеканалів, В. Зеленський заявив: «З приводу тарифів можна дуже складними словами заспокоювати популізмом людей, говорити, що обов'язково потрібна детінізація економіки, демонополізація... Потрібен уряд і велике бажання!.. . Ми вже знизили тарифи на 12%, на мою думку, в цілому. Цього мало, але це перший крок. Будемо допомагати... Сьогодні наші хлопці знаходять економічну модель, як людям, яким за 70 років, коли людина не тільки на пенсії, але і фізично не може працювати, і досить вже попрацювала на країну, не платити комуналку. Це саме для малозабезпечених людей, думаю, що у нас це вийде. Я дуже хочу це зробити».

Станом на листопад 2021 року цю обіцянку Президента не було реалізовано. Існуюча система не передбачає можливості скасування оплати тарифів на комунальні послуги для пенсіонерів. Натомість, в Україні запроваджено механізм виплати субсидій, які покривають частину відповідних витрат громадян. Також відбувається підвищення пенсій для категорії пенсіонерів віком понад 70 років: міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що уряд визначив пріоритетним підвищення пенсійних виплат особам старшого віку (прийнята Урядом постанова передбачає встановлення з жовтня 2022 року для 1,7 мільйона осіб віком від 70 до 75 років щомісячних доплат до пенсій у розмірі до 300 грн).

Однак про повноцінне звільнення малозабезпечених пенсіонерів від оплати тарифів на житлово-комунальні послуги в ініціативах влади не йдеться (в Україні проживає понад 4 млн. пенсіонерів старше 70 років,). За оцінкою експертів виконання обіцянки Президента може коштувати понад 7 млрд. грн. з Державного бюджету щорічно, що фактично унеможливлює реалізацію такої ініціативи станом на сьогодні.